***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.11.2021 12:21
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun ana yatırım stratejisi, global ölçekte her türlü menkul kıymetlere ve menkul kıymete dayalı enstrümanlara aktif olarak yatırım yapmak suretiyle, değişken ve esnek bir fon kompozisyonu oluşturmaktır. Fon portföyünün (fon portföy değerinin) sürekli olarak en az % 51'i Borsa İstanbul?da işlem gören hisse senetlerinden oluşacaktır. Portföy Yöneticisi, piyasa öngörüsüne bağlı olarak, varlıkların getiri potansiyellerine göre fon portföyündeki ağırlıklarını dinamik bir şekilde değiştirir. Fon portföyüne sabit getirili menkul kıymet ve/veya faize dayalı enstrümanlar da dahil edilebilir. Portföy yöneticisi global ve yerel konjonktürü analiz ederek ve değişken stratejiye uygun olarak kamu ve özel sektör borçlanma senetlerine, Eurobondlara, hisse senetlerine, endeks ve hisse senetlerine dayalı türev kontratlara, dövize dayalı enstrümanlara dinamik olarak yatırım yaparak, Türk Lirası cinsinden reel getiri sağlamayı amaçlamaktadır. 6
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Yasemin Kadayıfcı Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü 0212 244 62 00 ykadayifci@azimutportfoy.com
Muhammed Kıraç Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yetkilisi 0212 244 62 00 muhammedk@azimutportfoy.com
Orkun Çoşkun Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yetkilisi 0212 244 62 00 orkunc@azimutportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976204
BIST
15:231.617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,49
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.625
En Düşük
1.604
15:239,8346
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1024
|Açılış
|: 9,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8495
En Düşük
9,7204
15:2311,3571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0633
|Açılış
|: 11,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,3846
En Düşük
11,2653
15:23577,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 4,20
|Açılış
|: 577,42
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
578,21
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler15:23
|DOBUR
|93,00
|20.640.420
|% 9,99
|
|CEOEM
|9,63
|104.297.022
|% 9,93
|
|BAGFS
|23,12
|17.670.144
|% 9,89
|
|IZFAS
|6,69
|3.871.749
|% 9,85
|
|ADESE
|1,23
|79.757.992
|% 9,82
|
|SARKY
|16,77
|44.071.575
|% -8,11
|
|KLMSN
|10,13
|27.152.394
|% -7,49
|
|UTPYA
|17,70
|547.041
|% -6,84
|
|BASGZ
|19,07
|301.900.234
|% -6,79
|
|DOKTA
|32,94
|7.302.402
|% -6,42
|
|GARAN
|10,69
|2.345.371.260
|% 1,04
|
|PETKM
|7,17
|1.909.277.936
|% -1,24
|
|TSPOR
|6,49
|1.346.419.822
|% 5,02
|
|THYAO
|18,16
|1.241.921.657
|% 0,00
|
|TUPRS
|156,00
|859.815.152
|% 1,96
|
|PETKM
|7,17
|1.909.277.936
|% -1,24
|
|GARAN
|10,69
|2.345.371.260
|% 1,04
|
|TSPOR
|6,49
|1.346.419.822
|% 5,02
|
|EKGYO
|2,11
|427.073.044
|% -0,47
|
|YKBNK
|3,11
|608.292.678
|% 0,65
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8301
|9,8346
|% 1,05
|
|Euro
|11,3519
|11,3571
|% 0,56
|
|Sterlin
|13,2512
|13,3177
|% 0,75
|
|Frank
|10,7263
|10,7909
|% 0,84
|
|Riyal
|2,6158
|2,6289
|% 1,18
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-6,69
|
|Altın Gr.
|578
|578
|4,39
|
|Cumhuriyet
|3.808
|3.865
|25,00
|
|Tam
|3.798
|3.894
|39,08
|
|Yarım
|1.836
|1.883
|18,91
|
|Çeyrek
|921
|942
|9,45
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,17
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,66
|0,05
|
|B. Petrol
|84,35
|84,35
|-0,43
|
Seans Raporu
15:23
daha fazla
-
15:36SRVGY
Yüzde -3.11 oranında düşüşle 68.55 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 198 adet işlem
-
15:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, SAHOL, AKBNK
-
15:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 41 artarak (% 0.10 ) 1, 427
-
15:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZFAS, ADESE, DOBUR, CEOEM
-
15:35
GSDDE, ADESE, DMSAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında