***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.11.2021 12:21
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
ALIM: Her iş günü 13:0 0 a kadar Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.) 1
15:241.617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,66
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.625
En Düşük
1.604
15:249,8339
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1017
|Açılış
|: 9,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8495
En Düşük
9,7204
15:2411,3587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0649
|Açılış
|: 11,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,3846
En Düşük
11,2653
15:24577,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 4,36
|Açılış
|: 577,42
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
578,21
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler15:22
|DOBUR
|93,00
|20.640.420
|% 9,99
|
|CEOEM
|9,63
|99.253.659
|% 9,93
|
|IZFAS
|6,69
|3.871.749
|% 9,85
|
|ADESE
|1,23
|79.757.870
|% 9,82
|
|BAGFS
|23,08
|17.487.931
|% 9,70
|
|SARKY
|16,76
|44.045.883
|% -8,16
|
|KLMSN
|10,12
|27.152.191
|% -7,58
|
|BASGZ
|19,06
|300.199.779
|% -6,84
|
|UTPYA
|17,70
|547.041
|% -6,84
|
|DOKTA
|33,00
|7.285.130
|% -6,25
|
|GARAN
|10,68
|2.344.515.109
|% 0,95
|
|PETKM
|7,17
|1.903.748.447
|% -1,24
|
|TSPOR
|6,55
|1.333.903.981
|% 5,99
|
|THYAO
|18,15
|1.238.000.425
|% -0,06
|
|TUPRS
|156,00
|858.851.998
|% 1,96
|
|PETKM
|7,17
|1.903.748.447
|% -1,24
|
|GARAN
|10,68
|2.344.515.109
|% 0,95
|
|TSPOR
|6,55
|1.333.903.981
|% 5,99
|
|EKGYO
|2,12
|427.071.871
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,11
|608.210.941
|% 0,65
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8319
|9,8363
|% 1,07
|
|Euro
|11,3472
|11,3611
|% 0,60
|
|Sterlin
|13,2507
|13,3171
|% 0,75
|
|Frank
|10,7282
|10,7928
|% 0,86
|
|Riyal
|2,6160
|2,6291
|% 1,19
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-7,15
|
|Altın Gr.
|578
|578
|4,39
|
|Cumhuriyet
|3.808
|3.865
|25,00
|
|Tam
|3.798
|3.894
|39,08
|
|Yarım
|1.836
|1.883
|18,91
|
|Çeyrek
|921
|942
|9,45
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,17
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|0,04
|
|B. Petrol
|84,32
|84,32
|-0,46
|