Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
canlı borsa banner
tetst
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

09.11.2021 12:21
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
ALIM: Her iş günü 13:0 0 a kadar Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.) 1
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:241.617
Değişim :  0,10% |  1,66
Açılış :  1.618  
Önceki Kapanış :  1.616  
En Yüksek
1.625 En Düşük
1.604
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:22
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 93,00 20.640.420 % 9,99  
CEOEM 9,63 99.253.659 % 9,93  
IZFAS 6,69 3.871.749 % 9,85  
ADESE 1,23 79.757.870 % 9,82  
BAGFS 23,08 17.487.931 % 9,70  
daha fazla
15:22 Alış Satış %  
Dolar 9,8319 9,8363 % 1,07  
Euro 11,3472 11,3611 % 0,60  
Sterlin 13,2507 13,3171 % 0,75  
Frank 10,7282 10,7928 % 0,86  
Riyal 2,6160 2,6291 % 1,19  
daha fazla
15:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.825 1.825 -7,15  
Altın Gr. 578 578 4,39  
Cumhuriyet 3.808 3.865 25,00  
Tam 3.798 3.894 39,08  
Yarım 1.836 1.883 18,91  
Çeyrek 921 942 9,45  
Gümüş.Ons 24,13 24,17 -0,18  
Gümüş Gr. 7,64 7,65 0,04  
B. Petrol 84,32 84,32 -0,46  
Seans Raporu 15:22
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru