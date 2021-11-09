***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi 100Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,0006616 0,2415 0,0006616 0,2415 0 0 0İletişim BilgileriBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaYasemin Kadayıfcı Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü 0212 244 62 00 ykadayifci@azimutportfoy.comMuhammed Kıraç Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yetkilisi 0212 244 62 00 muhammedk@azimutportfoy.comOrkun Çoşkun Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yetkilisi 0212 244 62 00 orkunc@azimutportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976209BIST