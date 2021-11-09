***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.11.2021 12:21
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi 100
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,0006616 0,2415 0,0006616 0,2415 0 0 0
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Yasemin Kadayıfcı Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü 0212 244 62 00 ykadayifci@azimutportfoy.com
Muhammed Kıraç Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yetkilisi 0212 244 62 00 muhammedk@azimutportfoy.com
Orkun Çoşkun Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yetkilisi 0212 244 62 00 orkunc@azimutportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976209
BIST
15:091.618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,44
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.625
En Düşük
1.604
15:099,8385
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1063
|Açılış
|: 9,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8495
En Düşük
9,7204
15:0911,3711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0773
|Açılış
|: 11,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,3846
En Düşük
11,2653
15:09576,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 3,32
|Açılış
|: 576,41
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
577,79
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler15:09
|DOBUR
|93,00
|20.640.420
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,69
|3.870.531
|% 9,85
|
|ADESE
|1,23
|79.721.873
|% 9,82
|
|BAGFS
|23,08
|17.359.765
|% 9,70
|
|DOAS
|37,62
|130.968.947
|% 9,55
|
|SARKY
|16,87
|43.503.084
|% -7,56
|
|KLMSN
|10,14
|26.839.477
|% -7,40
|
|UTPYA
|17,70
|547.041
|% -6,84
|
|BASGZ
|19,10
|294.596.290
|% -6,65
|
|RALYH
|8,33
|51.446.433
|% -5,88
|
|GARAN
|10,70
|2.306.292.236
|% 1,13
|
|PETKM
|7,17
|1.854.266.929
|% -1,24
|
|TSPOR
|6,59
|1.309.233.387
|% 6,63
|
|THYAO
|18,17
|1.216.259.559
|% 0,06
|
|TUPRS
|156,50
|843.407.212
|% 2,29
|
|PETKM
|7,17
|1.854.266.929
|% -1,24
|
|GARAN
|10,70
|2.306.292.236
|% 1,13
|
|TSPOR
|6,59
|1.309.233.387
|% 6,63
|
|EKGYO
|2,13
|417.651.417
|% 0,47
|
|YKBNK
|3,12
|577.157.296
|% 0,97
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8334
|9,8385
|% 1,09
|
|Euro
|11,3554
|11,3711
|% 0,68
|
|Sterlin
|13,2260
|13,2923
|% 0,56
|
|Frank
|10,7041
|10,7686
|% 0,63
|
|Riyal
|2,6114
|2,6245
|% 1,01
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-7,13
|
|Altın Gr.
|576
|576
|3,12
|
|Cumhuriyet
|3.808
|3.865
|25,00
|
|Tam
|3.790
|3.885
|30,47
|
|Yarım
|1.832
|1.879
|14,74
|
|Çeyrek
|919
|940
|7,37
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,18
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,02
|
|B. Petrol
|84,71
|84,71
|-0,07
|
Seans Raporu
15:09
daha fazla
-
15:22GSDDE
Yüzde 6.13 oranında artışla 4.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 955, 792 adet işlem
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15:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 56 artarak (% 0.32 ) 1, 430
-
15:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, IZFAS, ADESE
-
15:20
DOAS, LKMNH, IZFAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:20
QNBFB, CUSAN, ISBIR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında