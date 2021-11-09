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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

09.11.2021 12:21
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi 100

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,0006616 0,2415 0,0006616 0,2415 0 0 0

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Yasemin Kadayıfcı Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü 0212 244 62 00 ykadayifci@azimutportfoy.com
Muhammed Kıraç Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yetkilisi 0212 244 62 00 muhammedk@azimutportfoy.com
Orkun Çoşkun Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yetkilisi 0212 244 62 00 orkunc@azimutportfoy.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976209


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BIST En Aktif Hisseler15:09
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 93,00 20.640.420 % 9,99  
IZFAS 6,69 3.870.531 % 9,85  
ADESE 1,23 79.721.873 % 9,82  
BAGFS 23,08 17.359.765 % 9,70  
DOAS 37,62 130.968.947 % 9,55  
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15:09 Alış Satış %  
Dolar 9,8334 9,8385 % 1,09  
Euro 11,3554 11,3711 % 0,68  
Sterlin 13,2260 13,2923 % 0,56  
Frank 10,7041 10,7686 % 0,63  
Riyal 2,6114 2,6245 % 1,01  
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15:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.825 1.825 -7,13  
Altın Gr. 576 576 3,12  
Cumhuriyet 3.808 3.865 25,00  
Tam 3.790 3.885 30,47  
Yarım 1.832 1.879 14,74  
Çeyrek 919 940 7,37  
Gümüş.Ons 24,16 24,18 -0,16  
Gümüş Gr. 7,62 7,63 0,02  
B. Petrol 84,71 84,71 -0,07  
Seans Raporu 15:09
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