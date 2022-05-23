***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü AZİMUT PORTÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONISIN Kodu TRYAZIM00671Fonun Süresi Süresizdir.Fonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi20.05.2022Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıAZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerALIM: BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'a kadar Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle) 1 Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından Kurul'a bildirilmiştir.SATIM: BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'a kadar Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle) 1 Katılma payı bedelleri iade talimatının, BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00 a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00 dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. İade talimatının verildiği günden ödeme gününe kadar geçen sürede BIST Pay Piyasası açık olmakla birlikte pay takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün olması durumunda (katılma payı satım talimatının yerine getirileceği günün yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda) ödeme, pay piyasası takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün sayısı kadar ertelenir.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerFon, uygulayacağı stratejilerde, beklenen getiriyi artırmak veya riskten korunma sağlamak amacıyla, kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Kaldıraç yaratan işlem fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika dahil edilmesini, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemlerini, opsiyon alım ve satımı ile yapılandırılmış borçlanma/yatırım araçlarını, dayanak varlığı hisse senedi ve endeksleri, faize dayalı menkul kıymetler ve endeksleri, döviz ve emtia olan türev ürünleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzer işlemleri ifade eder. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve bu ortaklık paylarına ilişkin endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fonun yatırım amacı ağırlıklı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına yatırım yaparak Türk lirası bazında kazanç elde etmektir.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST Temettü Getiri Endeksi 100Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,0004027 0,01470Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAydın ÇELİKDELEN 13.05.2022 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kredi Derecelendirme LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAbdullah Selim KUNT 14.03.2022 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam 26 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar LisansıKutay ULTAN 14.03.2022 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam 31 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar LisansıEmin Engin ERTAM 14.03.2022 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam, İSTNVEST Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş 2010-2014 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaBüyükdere Cad. Kempinski Residences No:127 Astoria B Kule K:9 Esentepe-Şişli 34394 İSTANBUL 0212 244 62 00 0212 244 54 67 info@azimutportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaYasemin Kadayıfcı Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü 0212 244 62 00 ykadayifci@azimutportfoy.comMuhammed Kıraç Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yönetmeni 0212 244 62 00 muhammedk@azimutportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031774BIST