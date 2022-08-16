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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

16.08.2022 17:42
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak BIST?te işlem gören ortaklık paylarına ve bu ortaklık paylarına ilişkin endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fonun yatırım amacı ağırlıklı olarak BIST?te işlem gören ortaklık paylarına yatırım yaparak Türk lirası bazında kazanç elde etmektir. 6




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055948


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BIST En Aktif Hisseler17:36
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRSHL 233,20 45.591.001 % 10,00  
CMBTN 264,30 55.443.787 % 9,99  
TRCAS 12,78 58.145.868 % 9,98  
INTEM 88,15 12.315.221 % 9,98  
TSKB 3,86 1.491.349.110 % 9,97  
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17:36 Alış Satış %  
Dolar 17,9559 17,9711 % 0,07  
Euro 18,3053 18,3113 % 0,31  
Sterlin 21,6787 21,7875 % 0,42  
Frank 18,8622 18,9758 % -0,23  
Riyal 4,7701 4,7940 % 0,02  
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17:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.778 -2,12  
Altın Gr. 1.026 1.027 -1,21  
Cumhuriyet 6.857 6.961 -3,00  
Tam 6.894 6.959 3,00  
Yarım 3.359 3.402 1,00  
Çeyrek 1.685 1.701 1,00  
Gümüş.Ons 20,17 20,19 -0,09  
Gümüş Gr. 11,64 11,66 -0,06  
B. Petrol 94,76 94,76 -0,34  
Seans Raporu 17:36
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