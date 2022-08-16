***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.08.2022 17:42
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak BIST?te işlem gören ortaklık paylarına ve bu ortaklık paylarına ilişkin endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fonun yatırım amacı ağırlıklı olarak BIST?te işlem gören ortaklık paylarına yatırım yaparak Türk lirası bazında kazanç elde etmektir. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055948
BIST
17:362.883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 25,76
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.773
17:3617,9711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0130
|Açılış
|: 18,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
17:3618,3113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0574
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3164
En Düşük
18,1866
17:361.026,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,33
|Açılış
|: 1.026,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.023,32
BIST En Aktif Hisseler17:36
|MRSHL
|233,20
|45.591.001
|% 10,00
|
|CMBTN
|264,30
|55.443.787
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|58.145.868
|% 9,98
|
|INTEM
|88,15
|12.315.221
|% 9,98
|
|TSKB
|3,86
|1.491.349.110
|% 9,97
|
|AGHOL
|73,85
|358.320.999
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|177.261.733
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|46.182.440
|% -9,94
|
|PAMEL
|154,40
|19.167.997
|% -8,64
|
|ATEKS
|44,74
|25.561.471
|% -7,14
|
|THYAO
|66,55
|7.908.611.046
|% 4,64
|
|TUPRS
|298,00
|4.525.431.592
|% 3,65
|
|YKBNK
|5,51
|2.862.900.477
|% 0,55
|
|AKBNK
|10,49
|2.515.159.424
|% 2,64
|
|GARAN
|18,86
|2.108.027.006
|% 3,06
|
|YKBNK
|5,51
|2.862.900.477
|% 0,55
|
|EKGYO
|3,53
|1.493.128.259
|% 0,28
|
|TSKB
|3,86
|1.491.349.110
|% 9,97
|
|ISCTR
|6,10
|1.584.286.063
|% 1,50
|
|DOHOL
|4,47
|1.120.230.216
|% 1,82
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9559
|17,9711
|% 0,07
|
|Euro
|18,3053
|18,3113
|% 0,31
|
|Sterlin
|21,6787
|21,7875
|% 0,42
|
|Frank
|18,8622
|18,9758
|% -0,23
|
|Riyal
|4,7701
|4,7940
|% 0,02
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-2,12
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.027
|-1,21
|
|Cumhuriyet
|6.857
|6.961
|-3,00
|
|Tam
|6.894
|6.959
|3,00
|
|Yarım
|3.359
|3.402
|1,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.701
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,17
|20,19
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,06
|
|B. Petrol
|94,76
|94,76
|-0,34
|
Seans Raporu
17:36
daha fazla
-
17:51FLAP
Yüzde 5.64 oranında artışla 5.62 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 790, 208 adet işlem
-
17:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, TCELL, EREGL
-
17:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, PETKM, THYAO
-
17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 32 artarak (% 1.08 ) 2, 548
-
17:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CMBTN, ALMAD, BRKO, EKIZ, INTEM, MRSHL, TRCAS