***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.08.2022 17:43
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un temel yatırım stratejisi, Türk ve yabancı, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparken, faiz arbitrajı olanaklarından da faydalanarak Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmaktır. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk ve yabancı, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarında, değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşıyabileceği gibi mutlak getiri yaratmak amacıyla verim eğrisi üzerine yayılmış ya da belli bir vadeye odaklanmış bir portföy yapısı da oluşturabilir. Bu stratejiyi tamamlayıcı olarak kur ve faiz riskinden korunmak amacıyla ve/veya tamamen yatırım amaçlı, Türk Lirası, yabancı para ve/veya çapraz kurlarda ve faiz türevlerinde pozisyon alabilir. 5
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Yasemin Kadayıfcı Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü 0212 244 62 00 ykadayifci@azimutportfoy.com
Muhammed Kıraç Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yönetmeni 0212 244 62 00 muhammedk@azimutportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055951
BIST
17:522.904
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 46,81
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.907
En Düşük
2.773
17:5217,9644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0063
|Açılış
|: 18,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
17:5218,2975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0436
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3164
En Düşük
18,1866
17:521.027,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,74
|Açılış
|: 1.027,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.023,32
BIST En Aktif Hisseler17:52
|MRSHL
|233,20
|46.036.880
|% 10,00
|
|CMBTN
|264,30
|55.443.787
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|58.288.225
|% 9,98
|
|INTEM
|88,15
|12.514.352
|% 9,98
|
|TSKB
|3,86
|1.501.686.927
|% 9,97
|
|AGHOL
|73,85
|358.599.561
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|177.510.340
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|46.215.947
|% -9,94
|
|GSRAY
|6,13
|455.069.195
|% -7,68
|
|DERIM
|6,45
|38.513.385
|% -6,52
|
|THYAO
|67,85
|8.617.469.327
|% 6,68
|
|TUPRS
|299,00
|4.587.826.854
|% 4,00
|
|YKBNK
|5,55
|3.013.816.971
|% 1,28
|
|AKBNK
|10,57
|2.604.202.391
|% 3,42
|
|GARAN
|18,92
|2.181.189.793
|% 3,39
|
|YKBNK
|5,55
|3.013.816.971
|% 1,28
|
|EKGYO
|3,54
|1.568.182.919
|% 0,57
|
|TSKB
|3,86
|1.501.686.927
|% 9,97
|
|ISCTR
|6,14
|1.653.633.038
|% 2,16
|
|DOHOL
|4,46
|1.154.557.590
|% 1,59
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9573
|17,9644
|% 0,04
|
|Euro
|18,2840
|18,2975
|% 0,24
|
|Sterlin
|21,6906
|21,7994
|% 0,47
|
|Frank
|18,8493
|18,9629
|% -0,29
|
|Riyal
|4,7696
|4,7935
|% 0,01
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-1,84
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.027
|-1,30
|
|Cumhuriyet
|6.857
|6.961
|-3,00
|
|Tam
|6.895
|6.960
|4,00
|
|Yarım
|3.360
|3.403
|2,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.701
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,18
|20,20
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|-0,07
|
|B. Petrol
|94,52
|94,52
|-0,58
|
Seans Raporu
17:52
daha fazla
-
17:59THYAO
Yüzde 6.05 oranında artışla 67.45 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 794, 833 adet işlem
-
17:58AEFES
Yüzde 5.24 oranında artışla 38.94 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 298, 683 adet işlem
-
17:53SKBNK
Yüzde 5.93 oranında artışla 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 170, 045 adet işlem
-
17:51FLAP
Yüzde 5.64 oranında artışla 5.62 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 790, 208 adet işlem
-
17:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, TCELL, EREGL