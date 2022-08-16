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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

16.08.2022 17:42
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun ana yatırım stratejisi, global ölçekte her türlü menkul kıymetlere ve menkul kıymete dayalı enstrümanlara aktif olarak yatırım yapmak suretiyle, değişken ve esnek bir fon kompozisyonu oluşturmaktır. Fon portföyün değerinin sürekli olarak en az % 51'i Borsa İstanbul?da işlem gören hisse senetlerinden oluşacaktır. Portföy Yöneticisi, piyasa öngörüsüne bağlı olarak, %51?lik kısım dışındaki varlıkların getiri potansiyellerine göre fon portföyündeki ağırlıklarını dinamik bir şekilde değiştirir. Fon portföyüne sabit getirili menkul kıymet ve/veya faize dayalı enstrümanlar da dahil edilebilir. Portföy yöneticisi global ve yerel konjonktürü analiz ederek ve değişken stratejiye uygun olarak kamu ve özel sektör borçlanma senetlerine, Eurobondlara, hisse senetlerine, endeks ve hisse senetlerine dayalı türev kontratlara, dövize dayalı enstrümanlara dinamik olarak yatırım yaparak, Türk Lirası cinsinden reel getiri sağlamayı amaçlamaktadır. 6

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Yasemin Kadayıfcı Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü 0212 244 62 00 ykadayifci@azimutportfoy.com
Muhammed Kıraç Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yönetmeni 0212 244 62 00 muhammedk@azimutportfoy.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055945


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Gümüş Gr. 11,43 11,45 -0,16  
B. Petrol 93,57 93,57 1,23  
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