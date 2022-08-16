***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.08.2022 17:42
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun ana yatırım stratejisi, global ölçekte her türlü menkul kıymetlere ve menkul kıymete dayalı enstrümanlara aktif olarak yatırım yapmak suretiyle, değişken ve esnek bir fon kompozisyonu oluşturmaktır. Fon portföyün değerinin sürekli olarak en az % 51'i Borsa İstanbul?da işlem gören hisse senetlerinden oluşacaktır. Portföy Yöneticisi, piyasa öngörüsüne bağlı olarak, %51?lik kısım dışındaki varlıkların getiri potansiyellerine göre fon portföyündeki ağırlıklarını dinamik bir şekilde değiştirir. Fon portföyüne sabit getirili menkul kıymet ve/veya faize dayalı enstrümanlar da dahil edilebilir. Portföy yöneticisi global ve yerel konjonktürü analiz ederek ve değişken stratejiye uygun olarak kamu ve özel sektör borçlanma senetlerine, Eurobondlara, hisse senetlerine, endeks ve hisse senetlerine dayalı türev kontratlara, dövize dayalı enstrümanlara dinamik olarak yatırım yaparak, Türk Lirası cinsinden reel getiri sağlamayı amaçlamaktadır. 6
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Yasemin Kadayıfcı Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü 0212 244 62 00 ykadayifci@azimutportfoy.com
Muhammed Kıraç Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yönetmeni 0212 244 62 00 muhammedk@azimutportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055945
BIST
18:052.980
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 66,70
|Açılış
|: 2.929
|
|Önceki Kapanış
|: 2.913
|
2.983
En Düşük
2.920
18:0517,9557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0078
|Açılış
|: 18,0930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0630
|
17,9565
En Düşük
17,9331
18:0518,3041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0273
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3041
En Düşük
18,2646
18:051.016,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -5,03
|Açılış
|: 1.016,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,97
|
1.029,08
En Düşük
1.016,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVGYO
|3,30
|57.391.415
|% 10,00
|
|COSMO
|26,64
|3.601.179
|% 9,99
|
|CMBTN
|290,70
|46.698.668
|% 9,99
|
|TETMT
|251,30
|18.853.809
|% 9,98
|
|KZBGY
|32,00
|62.295.170
|% 9,97
|
|GZNMI
|50,95
|83.286.786
|% -9,98
|
|MANAS
|21,14
|248.951.950
|% -9,97
|
|EKIZ
|8,50
|1.465.848
|% -6,08
|
|TMSN
|54,90
|76.654.622
|% -5,75
|
|PAMEL
|153,70
|34.341.587
|% -5,30
|
|THYAO
|68,70
|9.571.503.883
|% 1,25
|
|AKBNK
|11,31
|5.253.438.116
|% 6,90
|
|YKBNK
|6,01
|4.835.753.393
|% 7,32
|
|SISE
|24,26
|3.087.922.113
|% 1,51
|
|ISCTR
|6,79
|2.996.787.007
|% 9,87
|
|YKBNK
|6,01
|4.835.753.393
|% 7,32
|
|EKGYO
|3,76
|2.715.871.140
|% 6,21
|
|AKBNK
|11,31
|5.253.438.116
|% 6,90
|
|ISCTR
|6,79
|2.996.787.007
|% 9,87
|
|VAKBN
|4,88
|1.609.416.786
|% 7,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9447
|17,9549
|% 0,04
|
|Euro
|18,2296
|18,3184
|% 0,23
|
|Sterlin
|21,5672
|21,6753
|% -0,11
|
|Frank
|18,7852
|18,8984
|% 0,03
|
|Riyal
|4,7665
|4,7904
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|-13,16
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|-3,91
|
|Cumhuriyet
|6.849
|6.952
|-9,00
|
|Tam
|6.848
|6.921
|-30,00
|
|Yarım
|3.337
|3.384
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.691
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,79
|19,81
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|-0,16
|
|B. Petrol
|93,57
|93,57
|1,23
|