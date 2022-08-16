***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.08.2022 17:43
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun ana yatırım stratejisi, global ölçekte her türlü menkul kıymetlere ve menkul kıymete dayalı enstrümanlara aktif olarak yatırım yapmak suretiyle, değişken ve esnek bir fon kompozisyonu oluşturmaktır. Fon portföyün değerinin sürekli olarak en az % 51'i Borsa İstanbul?da işlem gören hisse senetlerinden oluşacaktır. Portföy Yöneticisi, piyasa öngörüsüne bağlı olarak, %51?lik kısım dışındaki varlıkların getiri potansiyellerine göre fon portföyündeki ağırlıklarını dinamik bir şekilde değiştirir. Fon portföyüne sabit getirili menkul kıymet ve/veya faize dayalı enstrümanlar da dahil edilebilir. Portföy yöneticisi global ve yerel konjonktürü analiz ederek ve değişken stratejiye uygun olarak kamu ve özel sektör borçlanma senetlerine, Eurobondlara, hisse senetlerine, endeks ve hisse senetlerine dayalı türev kontratlara, dövize dayalı enstrümanlara dinamik olarak yatırım yaparak, Türk Lirası cinsinden reel getiri sağlamayı amaçlamaktadır. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055950
BIST
18:052.980
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 66,70
|Açılış
|: 2.929
|
|Önceki Kapanış
|: 2.913
|
2.983
En Düşük
2.920
18:0517,9614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0475
|Açılış
|: 18,0930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0630
|
17,9692
En Düşük
17,8970
18:0518,3112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0659
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3262
En Düşük
18,2188
18:051.019,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,72
|Açılış
|: 1.019,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,97
|
1.029,08
En Düşük
1.016,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVGYO
|3,30
|57.391.415
|% 10,00
|
|COSMO
|26,64
|3.601.179
|% 9,99
|
|CMBTN
|290,70
|46.698.668
|% 9,99
|
|TETMT
|251,30
|18.853.809
|% 9,98
|
|KZBGY
|32,00
|62.295.170
|% 9,97
|
|GZNMI
|50,95
|83.286.786
|% -9,98
|
|MANAS
|21,14
|248.951.950
|% -9,97
|
|EKIZ
|8,50
|1.465.848
|% -6,08
|
|TMSN
|54,90
|76.654.622
|% -5,75
|
|PAMEL
|153,70
|34.341.587
|% -5,30
|
|THYAO
|68,70
|9.571.503.883
|% 1,25
|
|AKBNK
|11,31
|5.253.438.116
|% 6,90
|
|YKBNK
|6,01
|4.835.753.393
|% 7,32
|
|SISE
|24,26
|3.087.922.113
|% 1,51
|
|ISCTR
|6,79
|2.996.787.007
|% 9,87
|
|YKBNK
|6,01
|4.835.753.393
|% 7,32
|
|EKGYO
|3,76
|2.715.871.140
|% 6,21
|
|AKBNK
|11,31
|5.253.438.116
|% 6,90
|
|ISCTR
|6,79
|2.996.787.007
|% 9,87
|
|VAKBN
|4,88
|1.609.416.786
|% 7,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9487
|17,9595
|% 0,25
|
|Euro
|18,2978
|18,3114
|% 0,36
|
|Sterlin
|21,5934
|21,7016
|% 0,01
|
|Frank
|18,7980
|18,9112
|% 0,10
|
|Riyal
|4,7680
|4,7919
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-13,90
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.018
|-4,47
|
|Cumhuriyet
|6.849
|6.952
|-9,00
|
|Tam
|6.844
|6.913
|-38,00
|
|Yarım
|3.335
|3.380
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.689
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,80
|19,82
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|-0,17
|
|B. Petrol
|93,80
|93,80
|1,46
|