***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.09.2022 11:39
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,0004027 0,1470
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066299
BIST
12:133.146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,91
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.168
En Düşük
3.130
12:1318,5536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0478
|Açılış
|: 18,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4676
12:1318,2387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0813
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,1538
12:13996,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 8,62
|Açılış
|: 996,55
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler12:13
|BFREN
|1.529,40
|47.252.308
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|811.733
|% 9,98
|
|ZOREN
|3,55
|309.624.950
|% 9,23
|
|ARASE
|142,30
|78.095.214
|% 8,21
|
|CANTE
|127,80
|57.178.557
|% 7,85
|
|CASA
|118,70
|173.183
|% -9,94
|
|BRKO
|1,87
|287.303
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,22
|125.258
|% -7,74
|
|BASCM
|3,77
|24.920
|% -6,91
|
|ENSRI
|19,34
|56.534.632
|% -5,57
|
|ISGYO
|6,34
|1.894.120.567
|% -4,66
|
|THYAO
|68,45
|1.240.820.776
|% -0,22
|
|SASA
|67,65
|997.269.353
|% 2,73
|
|VESTL
|39,48
|858.023.159
|% 4,67
|
|ALARK
|56,20
|837.844.071
|% -0,18
|
|ISGYO
|6,34
|1.894.120.567
|% -4,66
|
|ODAS
|6,19
|697.888.960
|% 4,21
|
|TSKB
|2,42
|262.202.353
|% -3,59
|
|EKGYO
|3,80
|372.726.205
|% -0,52
|
|ZOREN
|3,55
|309.624.950
|% 9,23
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5497
|18,5536
|% 0,26
|
|Euro
|18,2265
|18,2387
|% 0,45
|
|Sterlin
|20,6855
|20,7892
|% 0,86
|
|Frank
|18,9220
|19,0359
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9233
|4,9480
|% 0,30
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|10,50
|
|Altın Gr.
|996
|996
|8,12
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|53,00
|
|Tam
|6.669
|6.745
|13,00
|
|Yarım
|3.245
|3.297
|6,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.649
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,15
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,42
|0,20
|
|B. Petrol
|88,36
|88,36
|1,18
|