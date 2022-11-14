***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.11.2022 11:56
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Abdullah Selim Kunt 26.07.2021 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam 26 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Kutay ULTAN 26.07.2021 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam 31 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Emin Engin ERTAM 26.07.2021 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam, İSTNVEST Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş 2010-2014 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079730
BIST
11:434.543
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 87,51
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.558
En Düşük
4.450
11:4318,6094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0645
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6268
En Düşük
18,5015
11:4319,2578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0376
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2659
En Düşük
19,1054
11:431.054,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,37
|Açılış
|: 1.054,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.057,28
En Düşük
1.049,17
BIST En Aktif Hisseler11:40
|KONTR
|178,20
|601.171.381
|% 10,00
|
|AKENR
|4,84
|40.284.247
|% 10,00
|
|GZNMI
|52,80
|60.137.969
|% 10,00
|
|BAKAB
|55,55
|22.462.740
|% 10,00
|
|YEOTK
|90,30
|93.605.343
|% 9,99
|
|SNGYO
|3,81
|162.585.796
|% -9,93
|
|FENER
|65,90
|217.870.658
|% -6,66
|
|COSMO
|90,00
|759.690
|% -6,25
|
|HLGYO
|4,30
|132.732.564
|% -5,49
|
|EKIZ
|17,00
|99.807
|% -4,17
|
|THYAO
|110,50
|4.022.637.659
|% -0,90
|
|EREGL
|37,66
|1.681.818.949
|% 3,18
|
|ASELS
|39,94
|1.496.942.283
|% 2,78
|
|ODAS
|11,46
|1.429.772.331
|% 6,01
|
|AKFGY
|4,71
|922.895.551
|% 3,97
|
|AKFGY
|4,71
|922.895.551
|% 3,97
|
|SKBNK
|2,29
|293.025.641
|% 6,02
|
|ODAS
|11,46
|1.429.772.331
|% 6,01
|
|EKGYO
|5,38
|629.712.301
|% 1,51
|
|ISCTR
|9,24
|735.483.902
|% 0,65
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5957
|18,6154
|% 0,38
|
|Euro
|19,2389
|19,2488
|% 0,15
|
|Sterlin
|21,8917
|22,0015
|% -0,04
|
|Frank
|19,6356
|19,7539
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9348
|4,9595
|% 0,36
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-5,68
|
|Altın Gr.
|1.056
|1.056
|1,69
|
|Cumhuriyet
|6.998
|7.103
|28,00
|
|Tam
|6.959
|7.085
|67,00
|
|Yarım
|3.379
|3.464
|33,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.731
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,68
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,99
|13,01
|0,09
|
|B. Petrol
|96,17
|96,17
|0,18
|
Seans Raporu
11:40
daha fazla
-
11:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 65, 01 artarak (% 1.65 ) 3, 993
-
11:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONTR, GZNMI, GSRAY, JANTS, TUCLK, YEOTK, KARSN, PRDGS, KONKA, AKENR
-
11:55
BIOEN, GUBRF, ODAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:55
ETILR, COSMO, GSDHO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:55
Bu seansda işlem gören 262 hisse senedinden 200 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 45 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 17 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem