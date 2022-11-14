***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.11.2022 11:57
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin asgari %80?i devamlı olarak emtia fiyatlarını / emtia fiyatlarına dayalı endeksleri takip eden veya emtiaya dayalı olan yerli yatırım fonları ile yerli ve yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079740
BIST
11:544.550
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 94,25
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.558
En Düşük
4.450
11:5418,6119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0670
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6268
En Düşük
18,5015
11:5419,2101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0101
|Açılış
|: 19,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2659
En Düşük
19,1054
11:541.054,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,09
|Açılış
|: 1.054,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.057,28
En Düşük
1.049,17
BIST En Aktif Hisseler11:52
|AKENR
|4,84
|40.673.538
|% 10,00
|
|KONTR
|178,20
|606.243.309
|% 10,00
|
|SKTAS
|4,18
|36.177.556
|% 10,00
|
|GZNMI
|52,80
|60.467.705
|% 10,00
|
|BAKAB
|55,55
|22.864.200
|% 10,00
|
|SNGYO
|3,81
|168.448.247
|% -9,93
|
|FENER
|65,75
|225.848.058
|% -6,87
|
|COSMO
|90,00
|759.690
|% -6,25
|
|HLGYO
|4,30
|145.739.054
|% -5,49
|
|EKIZ
|17,00
|99.807
|% -4,17
|
|THYAO
|110,70
|4.268.542.140
|% -0,72
|
|EREGL
|37,62
|1.789.205.276
|% 3,07
|
|ASELS
|40,04
|1.591.711.970
|% 3,04
|
|ODAS
|11,65
|1.583.623.889
|% 7,77
|
|AKFGY
|4,70
|1.084.460.829
|% 3,75
|
|AKFGY
|4,70
|1.084.460.829
|% 3,75
|
|SKBNK
|2,30
|313.519.393
|% 6,48
|
|ODAS
|11,65
|1.583.623.889
|% 7,77
|
|EKGYO
|5,39
|654.186.172
|% 1,70
|
|ISCTR
|9,22
|789.242.278
|% 0,44
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6039
|18,6092
|% 0,35
|
|Euro
|19,2011
|19,2133
|% -0,04
|
|Sterlin
|21,9250
|22,0350
|% 0,12
|
|Frank
|19,6483
|19,7666
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9347
|4,9595
|% 0,36
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|-7,04
|
|Altın Gr.
|1.055
|1.055
|0,55
|
|Cumhuriyet
|6.998
|7.103
|28,00
|
|Tam
|6.957
|7.080
|62,00
|
|Yarım
|3.379
|3.461
|30,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.730
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,65
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,96
|12,98
|0,06
|
|B. Petrol
|96,08
|96,08
|0,09
|
Seans Raporu
11:52
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12:06EUREN
Yüzde 7.59 oranında artışla 62.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 503, 381 adet işlem
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12:05XU100
Endeks 4, 544 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 99 üstünde . İşlem hacmi 34, 181.00 milyon TL de
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12:04OZKGY
Yüzde 6.53 oranında artışla 13.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 177, 101 adet işlem