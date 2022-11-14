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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

14.11.2022 11:57
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin asgari %80?i devamlı olarak emtia fiyatlarını / emtia fiyatlarına dayalı endeksleri takip eden veya emtiaya dayalı olan yerli yatırım fonları ile yerli ve yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. 6




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079740


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKENR 4,84 40.673.538 % 10,00  
KONTR 178,20 606.243.309 % 10,00  
SKTAS 4,18 36.177.556 % 10,00  
GZNMI 52,80 60.467.705 % 10,00  
BAKAB 55,55 22.864.200 % 10,00  
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11:52 Alış Satış %  
Dolar 18,6039 18,6092 % 0,35  
Euro 19,2011 19,2133 % -0,04  
Sterlin 21,9250 22,0350 % 0,12  
Frank 19,6483 19,7666 % 0,07  
Riyal 4,9347 4,9595 % 0,36  
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11:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.761 1.761 -7,04  
Altın Gr. 1.055 1.055 0,55  
Cumhuriyet 6.998 7.103 28,00  
Tam 6.957 7.080 62,00  
Yarım 3.379 3.461 30,00  
Çeyrek 1.689 1.730 15,00  
Gümüş.Ons 21,62 21,65 -0,02  
Gümüş Gr. 12,96 12,98 0,06  
B. Petrol 96,08 96,08 0,09  
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