***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.11.2022 18:13
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,0004027 0,147
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081639
BIST
18:054.781
En Yüksek
|Değişim
|: 4,60%
|| 210,42
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.781
En Düşük
4.567
18:0518,6166
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0040
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6504
En Düşük
18,5797
18:0519,1447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0703
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1780
En Düşük
19,0421
18:051.043,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,76
|Açılış
|: 1.043,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.048,15
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEKTS
|41,14
|4.778.912.260
|% 10,00
|
|ULUSE
|192,50
|26.065.689
|% 10,00
|
|PRDGS
|13,86
|121.456.743
|% 10,00
|
|RNPOL
|22,00
|88.008.007
|% 10,00
|
|MERKO
|7,48
|90.861.649
|% 10,00
|
|COSMO
|85,60
|4.615.276
|% -9,99
|
|SILVR
|17,34
|23.134.473
|% -9,97
|
|MZHLD
|152,90
|145.030.474
|% -9,74
|
|KERVN
|1,15
|1.493.370
|% -9,45
|
|ZEDUR
|31,00
|1.460.777
|% -7,79
|
|THYAO
|111,00
|9.861.292.400
|% 3,84
|
|EREGL
|40,72
|9.428.160.700
|% 8,01
|
|KRDMD
|13,58
|6.657.350.175
|% 3,27
|
|SASA
|149,40
|5.232.130.668
|% 9,93
|
|YKBNK
|11,53
|5.128.983.492
|% 1,05
|
|EKGYO
|6,08
|4.976.454.941
|% 5,19
|
|KRDMD
|13,58
|6.657.350.175
|% 3,27
|
|YKBNK
|11,53
|5.128.983.492
|% 1,05
|
|ISCTR
|10,12
|3.643.738.814
|% 3,79
|
|SKBNK
|2,49
|755.399.226
|% 1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6093
|18,6136
|% -0,04
|
|Euro
|19,1213
|19,1429
|% 0,36
|
|Sterlin
|22,0400
|22,1506
|% 0,45
|
|Frank
|19,4695
|19,5868
|% 0,69
|
|Riyal
|4,9369
|4,9617
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|3,68
|
|Altın Gr.
|1.045
|1.045
|3,97
|
|Cumhuriyet
|6.982
|7.087
|-10,00
|
|Tam
|7.000
|7.081
|9,00
|
|Yarım
|3.400
|3.462
|5,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.730
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,14
|21,16
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|12,65
|12,67
|0,18
|
|B. Petrol
|88,56
|88,56
|1,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TUPRS
Yüzde 8.53 oranında artışla 469.70 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 255, 810 adet işlem
-
17:58LIDER
Yüzde 8.81 oranında artışla 57.45 lira fiyatla işlem gören hissede 336, 949 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 206, 77 artarak (% 4.18 ) 5, 152
-
17:56
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, THYAO, KRDMD
-
17:56XU100
Endeks 4, 757 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 08 üstünde . İşlem hacmi 117, 005.00 milyon TL de