***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu T. İŞBANKASIFonun Satış Başlangıç Tarihi 15.02.2023ISIN Kodu TRYAZIM00887Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.ŞFonun Süresi Fon'un süresi tasfiye dönemi dâhil 8 (sekiz) yıldır. Bu süre ilk katılma payı satışı tarihi ile başlar. Fon süresinin son 2 (iki) yılı tasfiye dönemidir.Fonun Yatırım Stratejisi Fon, büyüme ve katma değer üretme potansiyeli yüksek, operasyon, üretim, satış performansının güçlendirilmesi ve/veya mali yapısının kuvvetlendirilmesiyle daha başarılı sonuçlar elde edebilecek anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı hedeflemektedir.Fon ayrıca girişim şirketlerine doğrudan veya Tebliğ'de tanımlanan yurtiçinde kurulu özel amaçlı şirketler ve yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşları vasıtasıyla dolaylı olarak sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olabilir veya bu şirketlerin kurucusu olabilir. Fon, bu suretle girişim şirketlerinin büyüme hedeflerine ulaşmasını sağlayarak uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır.Fon, yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olmasıkaydıyla sadece Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir. Fon'un yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler, bilişim, teknoloji, gıda, sağlık, ulaştırma, otomotiv, imalat, tüketim ürünleri, perakende, hizmet ve tarım sektörleridir. Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerALIM: 13:00 Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş) 1 Alım talimatları, Kurucu'nun ödeme çağrısı üzerine kabul edilir ve hesaplanan pay fiyatı üzerinden takip eden iş gününde gerçekleştirilir. Kaynak taahhüdü karşılığı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar için nemalandırma yapılmayacaktır. Her halükarda gerçekleştirilen ilk katılma payı satış tarihini takip eden 36 ay boyunca ("Kaynak taahhüdü dönemi") da, yatırımcı sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde veya Yatırım Komitesi'nce belirlenecek koşullarda ve Yatırım Komitesi'nin onayına tabi olarak nitelikli yatırımcılar, kaynak taahhüdünde bulunmak suretiyle Fon'a katılım sağlanması mümkündür. Katılma payı satışı yatırım komitesi kararı ile sona erdirilebilir.SATIM: Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş) Katılma payları erken dağıtım, girişim sermayesi yatırımlarının bir kısmının, Fon süresi içinde satışı, erken tasfiye ve yatırımcı bilgilendirme dokümanlarında yatırım yapma kararını etkileyebilecek nitelikte değişiklik yapılması durumu hariç olmak üzere yalnızca Fon süresinin sonunda iade edilebilir.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,00548 2Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAydın ÇELİKDELEN 08.12.2022 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kredi Derecelendirme LisansıFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarGiorgio MEDDA 2012 – Devam: Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. İcra Kurulu BaşkanıMurat Salar 2015 - Devam Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. ,Genel Müdür 2011 - 2015 Azimut Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. -Yönetim Kurulu Üyesi,Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar LisansıBahar TUZLA AKIN 2016- Devam: Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma Birim Yöneticisi 2008- 2013: İş Faktoring A.Ş. Müdür ,Genel Müdür Yard. 2006 - 2008: Garanti Faktoring A.Ş., Müdür Yrd. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 LisansıGökhan ARIKOÇ 2021 – Devam LCP Yönetim Danışmanlığı A.Ş. Yönetici Ortak 2019 – 2019 Franklin Templeton, Girişim Sermayesi, Yönetici Direktör 2017 – 2019 Bimser, Yönetim Kurulu Üyesi 2017 – 2019 PTS, Yönetim Kurulu Üyesi 2016 – 2019 Asset Medikal, Yönetim Kurulu Üyesi 2013 – 2016 Autoking, Yönetim Kurulu ÜyesiGökçe MANAV 2021 – Devam LCP Yönetim Danışmanlığı A.Ş. Yönetici Ortak 2015 – 2018 Al-Jazeera Steel (Umman), Yönetim Kurulu Üyesi 2015 – 2018 JTC (Kuveyt), Kıdemli Yönetim Komitesi Üyesi 2015 – 2020 Olgar Şirketler Grubu, Yönetim Kurulu Üyesi 2014 – 2020 Yargıcı, Yönetim Kurulu ÜyesiGökhan KADEMLİOĞLU 2021 – Devam LCP Yönetim Danışmanlığı A.Ş. Ortak 2019 – 2020 Zumper, Operasyon Grubu Başkanı 2017 – 2019 LendingClub, Oto Bölümü Strateji ve Operasyon Grubu Başkanı 2016 – 2017 Kahuna, Operasyon Grubu Başkanı 2010 – 2016 Medallia, Stratejik Planlama Grubu Başkanı 2007 – 2008 Ünlu & Co, Uzman, Şirket Birleşmeleri ve Satın Almaları 2005 – 2007 Ernst & Young, Analist, Kurumsal FinansmanAhmet Derviş ERELÇİN 2018 – Devam Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Anadolu Hayat Emeklilik 2015 – Devam Yönetim Kurulu Üyesi, Darüşşafaka Cemiyeti 2012 – Devam Koç Üniversitesi, İşletme Enstitüsü, Öğretim Görevlisi 2012 – Devam Özyeğin Üniversitesi, İşletme Enstitüsü, Öğretim Görevlisi 2008 – 2013 HSBC Principal Investments, Türkiye Masası Başkanı 2010 – 2012 Havaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 2011 – 2012 TGS, Yönetim Kurulu ÜyesiFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAbdullah Selim KUNT 04.08.2022 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam 26 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaBüyükdere Cad. Kempinski Residences Astoria B Kat 9 Kule No:127 Esentepe-Şişli 34394 Istanbul 0212 244 62 00 0212 244 54 67 info@azimutportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaYasemin Kadayıfcı Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü 0212 244 62 00 ykadayifci@azimutportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094998BIST