***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi23.01.2023Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerALIM:BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.) 1 Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan "Özel Fon" niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından 09.12.2022 tarih ve 2022/555 sayılı yazı ile Kurul'a bildirilmiştir.SATIM:BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.) 1 Katılma payı bedelleri iade talimatının, BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30 dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. İade talimatının verildiği günden ödeme gününe kadar geçen sürede BIST Pay Piyasası açık olmakla birlikte pay takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün olması durumunda (katılma payı satım talimatının yerine getirileceği günün yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda) ödeme, pay piyasası takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün sayısı kadar ertelenir.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,002876 1,050İletişim BilgileriBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaYasemin Kadayıfcı Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü 0212 244 62 00 ykadayifci@azimutportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109432BIST