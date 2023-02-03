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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

03.02.2023 16:45
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
ALIM: Her iş günü 13:00'ye kadar Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle) 1 Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan "Özel Fon" niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından 14/11/2018 tarihli yazı ve 01/09/2020 tarih ve 2020/170 sayılı yazı ve 25/11/2020 tarih ve 2020/ 272 sayılı yazı ve 12.08.2022 tarih ve 2022/329 yazı ile Kurul'a bildirilmiştir.
SATIM : Her iş günü 13:00'ye kadar Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle) 1 Katılma payı bedelleri iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,0004603 0,1680 0,0006904 0,2520




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109433


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYEN 31,90 79.966.234 % 10,00  
ISSEN 63,80 44.341.664 % 10,00  
FLAP 13,09 26.711.542 % 10,00  
DITAS 32,12 9.397.906 % 10,00  
DURDO 39,82 3.534.034 % 10,00  
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Dolar 18,8064 18,8335 % 0,18  
Euro 20,2990 20,3326 % -1,02  
Sterlin 22,6078 22,7212 % -1,42  
Frank 20,2349 20,3568 % -1,27  
Riyal 4,9998 5,0249 % 0,11  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.865 1.865 -47,62  
Altın Gr. 1.128 1.129 -26,97  
Cumhuriyet 7.729 7.846 -150,00  
Tam 7.700 7.789 -72,00  
Yarım 3.762 3.812 -35,00  
Çeyrek 1.881 1.906 -17,00  
Gümüş.Ons 22,31 22,35 -1,13  
Gümüş Gr. 13,51 13,53 -0,65  
B. Petrol 79,83 79,83 -2,34  
Seans Raporu 18:05
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