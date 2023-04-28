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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

28.04.2023 11:14
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
ALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar Azimut Portföy Yönetimi A.Ş-Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş-Turkishbank-Burganbank-Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş-Ak Portföy Yönetimi A.Ş-Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş-İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş-Tacirler Ya tırım Menkul Değerler A.Ş-Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş-Neo Portföy Yönetimi A.Ş 1 A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar Azimut Portföy Yönetimi A.Ş-Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş-Turkishbank-Burganbank-Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş-Ak Portföy Yönetimi A.Ş-Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş-İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş-Tacirler Ya tırım Menkul Değerler A.Ş-Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş-Neo Portföy Yönetimi A.Ş 1 Katılma payı bedelleri talimatın gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. Değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00 den sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, ilgili değerleme gününü takip eden ilk iş gününde ödenir.

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,002876 1,05 0,00143835 0,525




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142644


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Tam 8.965 9.180 -102,00  
Yarım 4.375 4.495 -43,00  
Çeyrek 2.194 2.254 -25,00  
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