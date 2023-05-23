***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.05.2023 12:40
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FON
ISIN Kodu TRYAZIM01075
Fonun Süresi Süresizdir.
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
24.05.2023
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00 - 13:30 TEFAS, AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş-Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Turkish Bank A.Ş.-Burgan Bank A.Ş.-Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Ak Portföy Yönetimi A.Ş-Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Neo Portföy Yönetimi A.Ş. 1
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
https://azimutportfoy.com/fon/kvs/ TL cinsinden olmak koşuluyla kamu ve özel sektör borçlanma araçları, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı ve ipotek teminatlı menkul kıymetler yurt dışında ihraç olan TL cinsi menkul kıymetler, gelir ortaklığı senetleri, yapılandırılmış yatırım araçları, sertifikalar, para piyasası enstrümanları ile repo ve ters repo yer alabilir. Bu varlıklara dayalı veya bu varlıklardan oluşan endekslere dayalı borsada veya tezgahüstü piyasalarda işlem gören türev işlemlere yatırım yapılabilir. VİOP'ta işlem gören vadeli sözleşmeler ve opsiyonlar fona dahil edilebilir. Portföyü vadeli/vadesiz mevduatta değerlendirilmesi de söz konusu olabilecektir.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un ana yatırım stratejisi: Fon oluşacak piyasa beklentileri doğrultusunda sadece TL cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, portföy yöneticileri global ekonomide yaşanan gelişmeleri ve varlık fiyatlarını analiz ederek alım satım kararları oluşturacaktır. Bu kararların oluşturulmasında global faizler, faiz farkları, dönemlik getiriler, varlık volatiliteleri ve korelasyon seviyeleri göz önünde bulundurulacaktır. Fon'un likidite açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon portföyünün dağılımı belirlenirken, serbest fon niteliğine uygun şekilde bir veya birden fazla varlık sınıfına ağırlık verilebilecek, varlık dağılımı piyasa koşullarına göre esnek bir şekilde değiştirilebilecektir. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25, en fazla 90 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi 100
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00546575 1,9950
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aydın ÇELİKDELEN 12.05.2023 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Abdullah Selim Kunt 15.02.2023 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam 26 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Kutay ULTAN 15.02.2023 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam 31 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Emin Engin ERTAM 15.02.2023 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam, İSTNVEST Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş 2010-2014 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Büyükdere Cad. Kempinski Residences No:127 Astoria B Kule K:9 Esentepe-Şişli 34394 İSTANBUL 0212 244 62 00 0212 244 54 67 info@azimutportfoy.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Yasemin Kadayıfcı Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü 0212 244 62 00 ykadayifci@azimutportfoy.com
Muhammed Kıraç Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yönetmeni 0212 244 62 00 muhammedk@azimutportfoy.com
Büşra Erdil Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yetkilisi 0212 244 62 00 busrae@azimutportfoy.com
Fırat Soyugütmüş Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yetkilisi 0212 244 62 00 firats@azimutportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153010
BIST