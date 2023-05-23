***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FONISIN Kodu TRYAZIM01075Fonun Süresi Süresizdir.Fonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi24.05.2023Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıAZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:00 - 13:30 TEFAS, AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş-Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Turkish Bank A.Ş.-Burgan Bank A.Ş.-Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Ak Portföy Yönetimi A.Ş-Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Neo Portföy Yönetimi A.Ş. 1Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerhttps://azimutportfoy.com/fon/kvs/ TL cinsinden olmak koşuluyla kamu ve özel sektör borçlanma araçları, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı ve ipotek teminatlı menkul kıymetler yurt dışında ihraç olan TL cinsi menkul kıymetler, gelir ortaklığı senetleri, yapılandırılmış yatırım araçları, sertifikalar, para piyasası enstrümanları ile repo ve ters repo yer alabilir. Bu varlıklara dayalı veya bu varlıklardan oluşan endekslere dayalı borsada veya tezgahüstü piyasalarda işlem gören türev işlemlere yatırım yapılabilir. VİOP'ta işlem gören vadeli sözleşmeler ve opsiyonlar fona dahil edilebilir. Portföyü vadeli/vadesiz mevduatta değerlendirilmesi de söz konusu olabilecektir.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un ana yatırım stratejisi: Fon oluşacak piyasa beklentileri doğrultusunda sadece TL cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, portföy yöneticileri global ekonomide yaşanan gelişmeleri ve varlık fiyatlarını analiz ederek alım satım kararları oluşturacaktır. Bu kararların oluşturulmasında global faizler, faiz farkları, dönemlik getiriler, varlık volatiliteleri ve korelasyon seviyeleri göz önünde bulundurulacaktır. Fon'un likidite açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon portföyünün dağılımı belirlenirken, serbest fon niteliğine uygun şekilde bir veya birden fazla varlık sınıfına ağırlık verilebilecek, varlık dağılımı piyasa koşullarına göre esnek bir şekilde değiştirilebilecektir. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25, en fazla 90 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi 100Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,00546575 1,9950Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAydın ÇELİKDELEN 12.05.2023 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kredi Derecelendirme LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAbdullah Selim Kunt 15.02.2023 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam 26 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar LisansıKutay ULTAN 15.02.2023 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam 31 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar LisansıEmin Engin ERTAM 15.02.2023 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam, İSTNVEST Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş 2010-2014 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaBüyükdere Cad. Kempinski Residences No:127 Astoria B Kule K:9 Esentepe-Şişli 34394 İSTANBUL 0212 244 62 00 0212 244 54 67 info@azimutportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaYasemin Kadayıfcı Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü 0212 244 62 00 ykadayifci@azimutportfoy.comMuhammed Kıraç Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yönetmeni 0212 244 62 00 muhammedk@azimutportfoy.comBüşra Erdil Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yetkilisi 0212 244 62 00 busrae@azimutportfoy.comFırat Soyugütmüş Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yetkilisi 0212 244 62 00 firats@azimutportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153010BIST