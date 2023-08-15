***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.08.2023 14:27
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00057534 0,21
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185564
BIST
'
14:557.688
En Düşük
|Değişim
|: -0,63%
|| -49,06
|Açılış
|: 7.764
|
|Önceki Kapanış
|: 7.737
|
7.615
En Yüksek
7.769
14:5527,0610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0543
|Açılış
|: 27,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1050
|
27,0752
En Düşük
27,0103
14:5529,5831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1094
|Açılış
|: 29,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,6351
En Düşük
29,4400
14:551.656,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,14
|Açılış
|: 1.656,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.656,19
|
1.660,56
En Düşük
1.654,38
BIST En Aktif Hisseler14:52
|VAKKO
|77,00
|25.212.803
|% 10,00
|
|BARMA
|19,91
|22.768.618
|% 10,00
|
|TETMT
|1.191,60
|8.418.740
|% 10,00
|
|ORGE
|46,20
|131.040.605
|% 10,00
|
|EUYO
|15,95
|3.425.348
|% 10,00
|
|PARSN
|104,50
|464.062.976
|% -9,99
|
|SDTTR
|360,00
|516.178.643
|% -9,98
|
|ADESE
|2,22
|1.077.089.356
|% -9,76
|
|QNBFB
|71,20
|712.841
|% -8,37
|
|ULUFA
|9,03
|105.607.690
|% -7,10
|
|ASTOR
|143,40
|8.069.921.085
|% 2,43
|
|THYAO
|260,90
|6.230.905.886
|% -0,19
|
|KRDMD
|25,52
|3.111.429.873
|% 1,67
|
|EREGL
|41,98
|2.822.458.727
|% -1,36
|
|TUPRS
|113,40
|2.403.568.846
|% -1,39
|
|ZOREN
|4,85
|2.327.516.819
|% 7,06
|
|ADESE
|2,22
|1.077.089.356
|% -9,76
|
|SKBNK
|3,98
|746.303.360
|% -1,49
|
|YKBNK
|15,84
|1.971.293.151
|% 0,00
|
|KRDMD
|25,52
|3.111.429.873
|% 1,67
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0523
|27,0577
|% 0,19
|
|Euro
|29,5733
|29,5896
|% 0,39
|
|Sterlin
|34,2759
|34,4478
|% 0,36
|
|Frank
|30,7391
|30,9243
|% 0,36
|
|Riyal
|7,1936
|7,2296
|% 0,24
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-3,10
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.656
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|11.328
|11.499
|-14,00
|
|Tam
|11.100
|11.167
|-39,00
|
|Yarım
|5.567
|5.609
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.775
|2.805
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,46
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|19,49
|19,52
|-0,11
|
|B. Petrol
|85,58
|85,58
|-0,63
|