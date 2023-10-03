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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

03.10.2023 18:32
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Emin MUTLU 02.10.2023 8 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Yasemin Kadayıfcı Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü 0212 244 62 00 ykadayifci@azimutportfoy.com
Muhammed Kıraç Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yönetmeni 0212 244 62 00 muhammedk@azimutportfoy.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199176


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BFREN 7.413,80 21.351.744 % 10,00  
CMBTN 982,50 175.146.802 % 10,00  
EGEEN 9.196,30 1.359.022.355 % 10,00  
HUBVC 9,68 36.719.190 % 10,00  
KONYA 6.409,30 588.901.837 % 10,00  
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Euro 28,7875 28,8439 % 0,19  
Sterlin 33,1318 33,2980 % 0,18  
Frank 29,7480 29,9272 % -0,06  
Riyal 7,3102 7,3468 % 0,20  
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Altın Ons 1.824 1.824 -4,05  
Altın Gr. 1.613 1.613 0,22  
Cumhuriyet 11.084 11.251 35,00  
Tam 10.834 10.964 24,00  
Yarım 5.434 5.499 7,00  
Çeyrek 2.709 2.749 3,00  
Gümüş.Ons 21,16 21,19 0,13  
Gümüş Gr. 18,70 18,74 0,15  
B. Petrol 91,06 91,06 0,35  
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