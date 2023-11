***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONUISIN Kodu TRYAZIM01190Fonun Süresi Süresizdir.Fonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi20.11.2023Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıAZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerALIM: BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar TEFAS,Azimut Portföy Yönetimi A.Ş,Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş. 1 Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar nemalandırılmadan o gün için yatırımcı adına bloke edilmek suretiyle, katılma payı alımında kullanılır.SATIM: BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar TEFAS,Azimut Portföy Yönetimi A.Ş,Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş. 1 Katılma payı bedelleri iade talimatının, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerhttps://azimutportfoy.com/fon/kti/ Fon portföyüne, riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla, fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde, Kurul'ca belirlenecek esaslar çerçevesinde ve Danışma Komitesi'nin onay verdiği, faiz içermeyen, tezgâh üstü (OTC) piyasalarda en az bir tarafın cayma hakkını içeren vaad sözleşmeleri dâhil edilebilir.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Katılım Tüm Endeksi'ne dâhil ortaklık payları ile bu endeksi takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarına, söz konusu endekste yer almamakla birlikte Danışma Komitesi tarafından faizsiz/katılım finans ilke ve esaslarına uygun olarak faaliyet gösterdiği onaylanmış olan BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarına yatırılır. 6Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST Katılım 100 Getiri Endeksi 90BIST KYD 1 Aylık Kâr Payı TL Endeksi 5BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi 5Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,007191 2,6250Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMehmet Emin MUTLU 02.11.2023 8 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAbdullah Selim KUNT 21.08.2023 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam 26 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar LisansıKutay ULTAN 21.08.2023 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam 31 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar LisansıEmin Engin ERTAM 21.08.2023 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam, İSTNVEST Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş 2010-2014 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar LisansıEkin ROTA 21.08.2023 Ak Portfoy Yonetimi A.S. uzman yardimcisi Aralik 2017-Ekim 2019, Ak Portfoy Yonetimi A.S. Uzman Ekim 2019-Temmuz 2021, Ak Portfoy Yonetimi A.S. Kidemli Uzman Ekim 2019-Ocak 2022, AZIMUT Portfoy Yonetimi A.S. Portfoy Yonetcisi Yardimcisi Ocak 2022-Ocak 2023, AZIMUT Portfoy Yonetimi A.S. Portfoy Yonetcisi Ocak 2023 - Devam 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaBüyükdere Cad. Kempinski Residences No:127 Astoria B Kule K:9 Esentepe-Şişli 34394 İSTANBUL 0212 244 62 00 0212 244 54 67 info@azimutportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaYasemin Kadayıfcı Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü 0212 244 62 00 ykadayifci@azimutportfoy.comMuhammed Kıraç Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yönetmeni 0212 244 62 00 muhammedk@azimutportfoy.com