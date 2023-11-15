***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.11.2023 12:06
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU
ISIN Kodu TRYAZIM01190
Fonun Süresi Süresizdir.
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
20.11.2023
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
ALIM: BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar TEFAS,Azimut Portföy Yönetimi A.Ş,Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş. 1 Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar nemalandırılmadan o gün için yatırımcı adına bloke edilmek suretiyle, katılma payı alımında kullanılır.
SATIM: BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar TEFAS,Azimut Portföy Yönetimi A.Ş,Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş. 1 Katılma payı bedelleri iade talimatının, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
https://azimutportfoy.com/fon/kti/ Fon portföyüne, riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla, fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde, Kurul'ca belirlenecek esaslar çerçevesinde ve Danışma Komitesi'nin onay verdiği, faiz içermeyen, tezgâh üstü (OTC) piyasalarda en az bir tarafın cayma hakkını içeren vaad sözleşmeleri dâhil edilebilir.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Katılım Tüm Endeksi'ne dâhil ortaklık payları ile bu endeksi takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarına, söz konusu endekste yer almamakla birlikte Danışma Komitesi tarafından faizsiz/katılım finans ilke ve esaslarına uygun olarak faaliyet gösterdiği onaylanmış olan BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarına yatırılır. 6
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST Katılım 100 Getiri Endeksi 90
BIST KYD 1 Aylık Kâr Payı TL Endeksi 5
BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi 5
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,007191 2,6250
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Emin MUTLU 02.11.2023 8 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Abdullah Selim KUNT 21.08.2023 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam 26 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Kutay ULTAN 21.08.2023 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam 31 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Emin Engin ERTAM 21.08.2023 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam, İSTNVEST Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş 2010-2014 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Ekin ROTA 21.08.2023 Ak Portfoy Yonetimi A.S. uzman yardimcisi Aralik 2017-Ekim 2019, Ak Portfoy Yonetimi A.S. Uzman Ekim 2019-Temmuz 2021, Ak Portfoy Yonetimi A.S. Kidemli Uzman Ekim 2019-Ocak 2022, AZIMUT Portfoy Yonetimi A.S. Portfoy Yonetcisi Yardimcisi Ocak 2022-Ocak 2023, AZIMUT Portfoy Yonetimi A.S. Portfoy Yonetcisi Ocak 2023 - Devam 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Büyükdere Cad. Kempinski Residences No:127 Astoria B Kule K:9 Esentepe-Şişli 34394 İSTANBUL 0212 244 62 00 0212 244 54 67 info@azimutportfoy.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Yasemin Kadayıfcı Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü 0212 244 62 00 ykadayifci@azimutportfoy.com
Muhammed Kıraç Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yönetmeni 0212 244 62 00 muhammedk@azimutportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218067
BIST