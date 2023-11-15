***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu T. İŞBANKASIISIN Kodu TRYAZIM01208Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi süresizdirFonun Yatırım Stratejisi Yatırım Komitesi'nin yatırım kararları kapsamında değer artışı kazancı, alım satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla Tebliğ'de izin verilen varlıklara yatırım yapmaktır. Bu amaçla söz konusu gayrimenkuller satın alınabilir, satılabilir, kiralanabilir, kiraya verilebilir veya satın alma ve satış vaadi sözleşmesi imzalanabilir. Tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına, gayrimenkul sertifikalarına ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına da yatırım yapılabilir.Fon yatırımcılarının menfaatlerine uygun olması durumunda, satın alınan varlıkların alış bedeli satıcılara vadeli olarak ödenebilir ve satılan varlıkların satış bedeli alıcılardan vadeli olarak tahsil edilebilir. Yatırımlar, Tebliğ'in başta 18. ve 19. maddeleri olmak üzere ilgili maddelerinde belirtilen esaslar ve sınırlamalar dikkate alınarak yapılacaktır.Temel yatırım kriterlerine aşağıda yer verilmektedir.? Gayrimenkullerin mevcut piyasa değeri ve bu değerin gelecekteki artış potansiyeli,? Gayrimenkul fiyatını etkileyen makroekonomik ve finansal koşullardaki gelişmeler,? Diğer gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçları fiyatlarındaki gelişmeler,? Bölgenin altyapısal gelişimi ve gayrimenkul fiyat endekslerindeki değişimler,? İlgili gayrimenkul türlerinin ait olduğu pazara ait sektörel gelişmeler ve durum tespiti.? Gayrimenkule ilişkin kanunlarda yapılan değişiklikler,? İmar durumundaki değişiklikler.Kıstas DeğeriKıstas Değeri Kıstas Değer Oranı (%)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218137BIST