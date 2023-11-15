Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

15.11.2023 14:50
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu T. İŞBANKASI
ISIN Kodu TRYAZIM01208
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi süresizdir
Fonun Yatırım Stratejisi Yatırım Komitesi'nin yatırım kararları kapsamında değer artışı kazancı, alım satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla Tebliğ'de izin verilen varlıklara yatırım yapmaktır. Bu amaçla söz konusu gayrimenkuller satın alınabilir, satılabilir, kiralanabilir, kiraya verilebilir veya satın alma ve satış vaadi sözleşmesi imzalanabilir. Tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına, gayrimenkul sertifikalarına ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına da yatırım yapılabilir.
Fon yatırımcılarının menfaatlerine uygun olması durumunda, satın alınan varlıkların alış bedeli satıcılara vadeli olarak ödenebilir ve satılan varlıkların satış bedeli alıcılardan vadeli olarak tahsil edilebilir. Yatırımlar, Tebliğ'in başta 18. ve 19. maddeleri olmak üzere ilgili maddelerinde belirtilen esaslar ve sınırlamalar dikkate alınarak yapılacaktır.
Temel yatırım kriterlerine aşağıda yer verilmektedir.
? Gayrimenkullerin mevcut piyasa değeri ve bu değerin gelecekteki artış potansiyeli,
? Gayrimenkul fiyatını etkileyen makroekonomik ve finansal koşullardaki gelişmeler,
? Diğer gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçları fiyatlarındaki gelişmeler,
? Bölgenin altyapısal gelişimi ve gayrimenkul fiyat endekslerindeki değişimler,
? İlgili gayrimenkul türlerinin ait olduğu pazara ait sektörel gelişmeler ve durum tespiti.
? Gayrimenkule ilişkin kanunlarda yapılan değişiklikler,
? İmar durumundaki değişiklikler.


Kıstas Değeri
Kıstas Değeri Kıstas Değer Oranı (%)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218137


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:007.686
Değişim :  0,20% |  15,15
Açılış :  7.716  
Önceki Kapanış :  7.671  
En Düşük
7.653 En Yüksek
7.738
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ONCSM 171,60 115.625.114 % 10,00  
MAALT 968,00 216.162.746 % 10,00  
IZINV 40,70 13.002.713 % 10,00  
ISBTR 697.735,00 4.884.145 % 10,00  
YBTAS 156.185,00 6.698.585 % 10,00  
daha fazla
16:00 Alış Satış %  
Dolar 28,6629 28,6715 % 0,14  
Euro 31,1846 31,1966 % 0,03  
Sterlin 35,6153 35,7939 % -0,18  
Frank 32,1781 32,3719 % 0,26  
Riyal 7,6210 7,6592 % 0,14  
daha fazla
16:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,43 23,46 % 0,66  
Platin 893,58 898,17 % 0,66  
Paladyum 1.039,88 1.044,38 % 0,66  
Brent Pet. 82,25 82,25 % 0,66  
Altın Ons 1.971,80 1.972,14 % 0,66  
Seans Raporu 16:00
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru