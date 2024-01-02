***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerALIM: BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?e kadar "Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. -Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Turkish Bank A.Ş.-Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Ak Portföy Yönetimi A.Ş.-Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Neo Portföy Yönetimi A.Ş." 1SATIM: BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?e kadar "Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. -Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Turkish Bank A.Ş.-Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Ak Portföy Yönetimi A.Ş.-Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Neo Portföy Yönetimi A.Ş." 1 Katılma payı bedelleri iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası nın açık olduğu günlerde saat 13:30 e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası nın açık olduğu günlerde saat 13:30 den sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231309BIST