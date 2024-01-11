***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. -Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Turkish Bank A.Ş.-Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Ak Portföy Yönetimi A.Ş.-Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Neo Portföy Yönetimi A.Ş.-Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.-ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş 1 A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, o gün için yatırımcının özellikle nemalandırılmama tercihi beyan etmemesi halinde, talimatın gerçekleşme tarihine kadar yatırımcı adına ters repo ve/veya Azimut Portföy Para Piyasası Fonu?nda (PPZ) nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. -Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Turkish Bank A.Ş.-Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Ak Portföy Yönetimi A.Ş.-Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Neo Portföy Yönetimi A.Ş.-Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.-ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş 1 Katılma payı bedelleri iade talimatının bu izahnamenin 5.2. maddesi çerçevesinde her haftanın son iş günü sonu olarak belirlenen değerleme gününden üç (3) iş günü öncesi saat 17:00?ye kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, değerleme gününü izleyen ilk iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,002876 1,050http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238573BIST