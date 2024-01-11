***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerALIM: Her iş günü 13:30 a kadar Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. -Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Turkish Bank A.Ş.-Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Ak Portföy Yönetimi A.Ş.-Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Neo Portföy Yönetimi A.Ş.-Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.-ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş 1 Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30 a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30 dan sonra iletilen talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatları, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.SATIM: Her iş günü 13:30 akadar Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. -Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Turkish Bank A.Ş.-Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Ak Portföy Yönetimi A.Ş.-Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Neo Portföy Yönetimi A.Ş.-Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.-ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş 1 Katılma payı bedelleri iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, yatırımcıların iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu 20 günlerde saat 13:30dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,0028767 1,050http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238575BIST