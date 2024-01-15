***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.01.2024 18:03
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyüne yapılacak ve alınacak işlemler olarak yalnızca TL olması koşuluyla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından teminat olarak kabul edilen varlıklara dayalı olan repo ve ters repo işlemleri (menkul kıymet tercihli ve pay senedi repo/ters repo işlemleri dâhil), Takasbank Para Piyasası ve/veya yurtiçi organize para piyasası işlemleri, devlet iç borçlanma senetleri, Türkiye?de mukim şirketler tarafından ihraç edilen özel sektör menkul kıymetleri (ortaklık payları ve borçlanma araçları), mevduat/katılma hesapları, kredi riskine dayalı yatırım araçları (CLN), kamu ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ile ipoteğe ve/veya varlığa dayalı menkul kıymetler ve/veya ipotek ve/veya varlık teminatlı menkul kıymetler, varantlar, sertifikalar ve söz konusu varlıklara ve/veya söz konusu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere dayalı swap işlemleri/sözleşmeleri dâhil türev araçlar, yapılandırılmış yatırım araçları ile yurtiçinde kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonları ile unvanında TL ibaresi bulunan yatırım fonları, borsa yatırım fonları ve hisse senedi yoğun fon, para piyasası fonu, kısa vadeli borçlanma araçları ve kısa vadeli kira sertifikaları fonu katılma payları ile her türlü yatırım ortaklığı payları alınabilir. Ayrıca, fon portföyünde, sözü geçen tüm varlıklara ve/veya bu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere yönelik organize ve/veya tezgahüstü türev araçlara ve yer verilebilecektir. 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240388
BIST
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18:058.044
En Düşük
|Değişim
|: 0,72%
|| 57,55
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.095
18:0530,1011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0031
|Açılış
|: 30,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,1067
En Düşük
29,9788
18:0532,9994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0424
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0519
En Düşük
32,9040
18:051.987,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,61
|Açılış
|: 1.987,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.992,38
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AGROT
|16,94
|301.151.145
|% 10,00
|
|IMASM
|13,64
|228.221.381
|% 10,00
|
|EKOS
|58,90
|1.653.150.532
|% 9,99
|
|ESCOM
|46,46
|37.903.944
|% 9,99
|
|VKING
|31,30
|54.954.561
|% 9,98
|
|DOGUB
|18,48
|199.664.419
|% -8,97
|
|PEGYO
|20,04
|296.198.805
|% -8,91
|
|METUR
|6,79
|55.130.780
|% -7,49
|
|BTCIM
|100,90
|245.647.216
|% -6,66
|
|SELGD
|21,30
|7.367.870
|% -6,08
|
|THYAO
|253,25
|8.802.777.034
|% 0,90
|
|KCHOL
|160,30
|5.910.909.267
|% 3,09
|
|AKBNK
|43,18
|5.682.826.504
|% -0,18
|
|ISCTR
|25,20
|4.732.887.935
|% -2,93
|
|YKBNK
|22,42
|4.323.627.983
|% -2,27
|
|YKBNK
|22,42
|4.323.627.983
|% -2,27
|
|ISCTR
|25,20
|4.732.887.935
|% -2,93
|
|EKGYO
|8,27
|1.193.970.980
|% 0,98
|
|AKBNK
|43,18
|5.682.826.504
|% -0,18
|
|ADESE
|2,26
|277.758.243
|% 9,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0957
|30,1011
|% 0,01
|
|Euro
|32,9787
|32,9965
|% 0,12
|
|Sterlin
|38,2019
|38,3935
|% -0,11
|
|Frank
|35,0552
|35,2664
|% -0,34
|
|Riyal
|8,0006
|8,0407
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,19
|23,22
|% 0,66
|
|Platin
|915,23
|918,04
|% 0,66
|
|Paladyum
|971,68
|978,46
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,86
|77,86
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.053,84
|2.054,13
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59DOFER
Yüzde 6.28 oranında artışla 32.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 497, 210 adet işlem
-
17:58PASEU
Yüzde 5.46 oranında artışla 56.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 029, 630 adet işlem
-
17:57BINHO
Yüzde 8.03 oranında artışla 336.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 317, 681 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, ASTOR, KCHOL
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 24 artarak (% 0.58 ) 7, 135