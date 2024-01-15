***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon portföyüne yapılacak ve alınacak işlemler olarak yalnızca TL olması koşuluyla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından teminat olarak kabul edilen varlıklara dayalı olan repo ve ters repo işlemleri (menkul kıymet tercihli ve pay senedi repo/ters repo işlemleri dâhil), Takasbank Para Piyasası ve/veya yurtiçi organize para piyasası işlemleri, devlet iç borçlanma senetleri, Türkiye?de mukim şirketler tarafından ihraç edilen özel sektör menkul kıymetleri (ortaklık payları ve borçlanma araçları), mevduat/katılma hesapları, kredi riskine dayalı yatırım araçları (CLN), kamu ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ile ipoteğe ve/veya varlığa dayalı menkul kıymetler ve/veya ipotek ve/veya varlık teminatlı menkul kıymetler, varantlar, sertifikalar ve söz konusu varlıklara ve/veya söz konusu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere dayalı swap işlemleri/sözleşmeleri dâhil türev araçlar, yapılandırılmış yatırım araçları ile yurtiçinde kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonları ile unvanında TL ibaresi bulunan yatırım fonları, borsa yatırım fonları ve hisse senedi yoğun fon, para piyasası fonu, kısa vadeli borçlanma araçları ve kısa vadeli kira sertifikaları fonu katılma payları ile her türlü yatırım ortaklığı payları alınabilir. Ayrıca, fon portföyünde, sözü geçen tüm varlıklara ve/veya bu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere yönelik organize ve/veya tezgahüstü türev araçlara ve yer verilebilecektir. 3http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240388BIST