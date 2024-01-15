***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon?un ana yatırım stratejisi: Fon oluşacak piyasa beklentileri doğrultusunda sadece TL cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, portföy yöneticileri global ekonomide yaşanan gelişmeleri ve varlık fiyatlarını analiz ederek alım satım kararları oluşturacaktır. Bu kararların oluşturulmasında global faizler, faiz farkları, dönemlik getiriler, varlık volatiliteleri ve korelasyon seviyeleri göz önünde bulundurulacaktır. Fon?un likidite açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon portföyünün dağılımı belirlenirken, serbest fon niteliğine uygun şekilde bir veya birden fazla varlık sınıfına ağırlık verilebilecek, varlık dağılımı piyasa koşullarına göre esnek bir şekilde değiştirilebilecektir. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25, en fazla 90 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. 1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240411BIST