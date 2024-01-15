***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon?un yatırım stratejisi uyarınca, Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak borsada işlem gören kıymetli madenler ve bunlara dayalı para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fonun amacı kıymetli madenlerin global piyasalardaki fiyat hareketlerini katılımcılara yüksek oranda yansıtmaktır. Fon portföyünde kıymetli madenler ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilerek dünya kıymetli maden fiyatlarındaki artışa bağlı olarak düzenli ve istikrarlı gelir akımları elde edilmesi amaçlanmaktadır.Fon portföyünde yatırım yapılan tüm varlıkların işlem türü itibarıyla faizsiz/katılım finans ilke ve esaslarına uygun olması, faizsiz/katılım finans ilke ve esaslarına uygunluğu onaylanmış olan endekslerde yer alması ve/veya faizsiz/katılım finans ilke ve esaslarına uygunluğunun Danışma Komitesi tarafından onaylanmış olması zorunludur. Yatırım fonu ve borsa yatırım fonu portföylerinin içeriğinde faize dayalı enstrüman bulunmaması esastır. 5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240420BIST