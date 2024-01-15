***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon?un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin asgari %80?i devamlı olarak emtia fiyatlarını / emtia fiyatlarına dayalı endeksleri takip eden veya emtiaya dayalı olan yerli yatırım fonları ile yerli ve yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. 5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240463BIST