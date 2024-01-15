***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon?un ana yatırım stratejisi, Türk ve yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına, Türk ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, finansal işlemlere, taraf olunacak sözleşmelere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak, bunun yanında faiz arbitrajı olanaklarından da faydalanarak yatırımcılarına Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmaktır. Portföy yöneticisi, yerel ve global piyasalardaki gelişmeleri yakından izleyerek, çeşitlendirilmiş ürün yapısı oluşturmayı ve dinamik/ivmeli bir yönetim stratejisi takip etmeyi amaçlamaktadır. Bu stratejiyi tamamlayıcı olarak kur ve faiz riskinden korunmak amacıyla ve/veya tamamen yatırım amaçlı, Türk Lirası, yabancı para ve/veya çapraz kurlarda ve faiz türevlerinde pozisyon alabilir. 6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240469BIST