***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon?un ana yatırım stratejisi nakde dönüşümü kolay olan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır. Bu kapsamda, Fon portföyü ağırlıklı olarak BIST repo ve ters repo piyasası ile Takasbank para piyasasında ve TL ve yabancı para birimi cinsinden mevduatta değerlendirilebilir. 2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240477BIST