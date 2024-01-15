***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriTürkiye?de ve/veya yurt dışında Türk Lirası ve/veya yabancı para cinsinden ihraç edilen her türlü yatırım fonu katılma paylarına ve yurtdışında ihraç edilen yabancı para cinsinden borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırım yaparak yatırımcılara mutlak getiri sağlamaktır. 5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240504BIST