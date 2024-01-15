***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.01.2024 18:14
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ve yabancı ihraççı paylarına yatırılır. Fon?un yatırım stratejisi uyarınca ağırlıklı olarak BIST Temettü Endeksine dahil olan ihraççı paylarına yatırım yapılır. Diğer taraftan BIST Temettü Endeksine dahil olmamakla beraber yapılan analizlerle birlikte temettü potansiyeli yüksek görülen ortaklık paylarına yatırım yapılabilir. Fon?un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon portföy değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST?te işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir. Buna göre fon, düzenli olarak nakit temettü ödeyen ortaklık paylarına yatırım yaparak, yatırımcısına orta-uzun vade perspektifinde bu payların değer artışlarından elde edilen sermaye kazancı ile dağıttıkları temettülerden oluşacak bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir. Söz konusu nakit akışı, her yılın Ocak ayının ilk iş günü ile Temmuz ayının ilk işgünü yapılacak kupon ödemeleri ile sağlanacaktır. Kupon ödemesinin oranı 6 aylık dönemde tahsil edilmiş olan nakit temettülerin toplamının, dönem sonu itibariyle fonun dolaşımda bulunan pay adedine bölümü ile bulunur. Fonun ödeyeceği kupon, fonda oluşan karın dağıtımı değil, elde edilen nakdin uzun vadeli yatırımcılara yansıtılmasıdır. Bu tutarın ödenmesi ile fonun toplam değerinde kupon tutarı kadar azalış gerçekleşecek ve bu azalış katılma payı fiyatına oransal olarak yansıyacaktır. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240508
BIST
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18:058.044
En Düşük
|Değişim
|: 0,72%
|| 57,55
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.095
18:0530,1011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0031
|Açılış
|: 30,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,1067
En Düşük
29,9788
18:0532,9994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0424
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0519
En Düşük
32,9040
18:051.987,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,61
|Açılış
|: 1.987,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.992,38
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AGROT
|16,94
|301.151.145
|% 10,00
|
|IMASM
|13,64
|228.221.381
|% 10,00
|
|EKOS
|58,90
|1.653.150.532
|% 9,99
|
|ESCOM
|46,46
|37.903.944
|% 9,99
|
|VKING
|31,30
|54.954.561
|% 9,98
|
|DOGUB
|18,48
|199.664.419
|% -8,97
|
|PEGYO
|20,04
|296.198.805
|% -8,91
|
|METUR
|6,79
|55.130.780
|% -7,49
|
|BTCIM
|100,90
|245.647.216
|% -6,66
|
|SELGD
|21,30
|7.367.870
|% -6,08
|
|THYAO
|253,25
|8.802.777.034
|% 0,90
|
|KCHOL
|160,30
|5.910.909.267
|% 3,09
|
|AKBNK
|43,18
|5.682.826.504
|% -0,18
|
|ISCTR
|25,20
|4.732.887.935
|% -2,93
|
|YKBNK
|22,42
|4.323.627.983
|% -2,27
|
|YKBNK
|22,42
|4.323.627.983
|% -2,27
|
|ISCTR
|25,20
|4.732.887.935
|% -2,93
|
|EKGYO
|8,27
|1.193.970.980
|% 0,98
|
|AKBNK
|43,18
|5.682.826.504
|% -0,18
|
|ADESE
|2,26
|277.758.243
|% 9,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0960
|30,1011
|% 0,01
|
|Euro
|32,9802
|32,9994
|% 0,13
|
|Sterlin
|38,2024
|38,3939
|% -0,11
|
|Frank
|35,0562
|35,2674
|% -0,34
|
|Riyal
|8,0001
|8,0402
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,18
|23,21
|% 0,66
|
|Platin
|913,89
|916,66
|% 0,66
|
|Paladyum
|971,07
|977,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,66
|77,66
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.053,49
|2.053,81
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59DOFER
Yüzde 6.28 oranında artışla 32.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 497, 210 adet işlem
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17:58PASEU
Yüzde 5.46 oranında artışla 56.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 029, 630 adet işlem
-
17:57BINHO
Yüzde 8.03 oranında artışla 336.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 317, 681 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, ASTOR, KCHOL
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 24 artarak (% 0.58 ) 7, 135