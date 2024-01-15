***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ve yabancı ihraççı paylarına yatırılır. Fon?un yatırım stratejisi uyarınca ağırlıklı olarak BIST Temettü Endeksine dahil olan ihraççı paylarına yatırım yapılır. Diğer taraftan BIST Temettü Endeksine dahil olmamakla beraber yapılan analizlerle birlikte temettü potansiyeli yüksek görülen ortaklık paylarına yatırım yapılabilir. Fon?un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon portföy değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST?te işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir. Buna göre fon, düzenli olarak nakit temettü ödeyen ortaklık paylarına yatırım yaparak, yatırımcısına orta-uzun vade perspektifinde bu payların değer artışlarından elde edilen sermaye kazancı ile dağıttıkları temettülerden oluşacak bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir. Söz konusu nakit akışı, her yılın Ocak ayının ilk iş günü ile Temmuz ayının ilk işgünü yapılacak kupon ödemeleri ile sağlanacaktır. Kupon ödemesinin oranı 6 aylık dönemde tahsil edilmiş olan nakit temettülerin toplamının, dönem sonu itibariyle fonun dolaşımda bulunan pay adedine bölümü ile bulunur. Fonun ödeyeceği kupon, fonda oluşan karın dağıtımı değil, elde edilen nakdin uzun vadeli yatırımcılara yansıtılmasıdır. Bu tutarın ödenmesi ile fonun toplam değerinde kupon tutarı kadar azalış gerçekleşecek ve bu azalış katılma payı fiyatına oransal olarak yansıyacaktır. 6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240508BIST