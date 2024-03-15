***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.03.2024 08:57
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,006575 2,40 0 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258978
BIST
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10:168.893
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
|| 9,97
|Açılış
|: 8.902
|
|Önceki Kapanış
|: 8.884
|
8.867
En Yüksek
8.908
10:1632,2123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0827
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6300
|
32,7824
En Düşük
32,0319
10:1635,1062
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0044
|Açılış
|: 35,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,5500
|
35,6701
En Düşük
34,8755
10:162.246,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 11,61
|Açılış
|: 2.246,48
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,87
|
2.279,61
En Düşük
2.226,79
BIST En Aktif Hisseler10:14
|KFEIN
|163,00
|32.839.401
|% 9,99
|
|CMENT
|677,50
|4.336.000
|% 9,98
|
|ARTMS
|65,60
|210.144.401
|% 9,97
|
|ALVES
|60,75
|314.553.629
|% 9,95
|
|RYGYO
|29,28
|101.723.741
|% 9,25
|
|FONET
|31,20
|24.541.452
|% -9,98
|
|AYES
|45,30
|133.726
|% -7,13
|
|MMCAS
|13,53
|1.114.398
|% -6,11
|
|DGATE
|48,82
|8.715.879
|% -5,57
|
|YAYLA
|20,00
|2.913.080
|% -5,30
|
|ASTOR
|101,40
|763.287.760
|% -3,61
|
|EREGL
|45,02
|632.487.360
|% 1,53
|
|THYAO
|272,50
|540.482.889
|% 0,28
|
|LMKDC
|38,78
|520.459.641
|% 6,60
|
|PATEK
|185,50
|423.543.362
|% 4,74
|
|ADESE
|2,85
|54.640.983
|% 2,52
|
|ISCTR
|10,41
|166.787.459
|% 0,19
|
|EREGL
|45,02
|632.487.360
|% 1,53
|
|LMKDC
|38,78
|520.459.641
|% 6,60
|
|EKGYO
|10,88
|96.334.487
|% -0,18
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2066
|32,2124
|% 0,26
|
|Euro
|35,0906
|35,1046
|% -0,02
|
|Sterlin
|41,2809
|41,4879
|% -0,09
|
|Frank
|36,6274
|36,8110
|% -0,09
|
|Riyal
|8,6394
|8,6828
|% 0,01
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,05
|25,09
|% 0,66
|
|Platin
|932,23
|934,31
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.087,95
|1.091,82
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,27
|85,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.167,78
|2.168,10
|% 0,66
|