***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerALIM: Her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.) 1 Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %5 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde her haftanın son iş günü olarak belirlenen değerleme gününde saat 17:00?ye ?e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme günü saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ise, değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonra gerçekleşecek değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.SATIM:Her haftanın son iş gününden 3 iş günü önce saat 17:00'ye kadar Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.) 1 Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Katılma payı bedelleri talimatın BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde her haftanın son iş günü olarak belirlenen değerleme gününden 3 iş günü öncesi saat 17:00?ye kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününü takip eden iş gününde ödenir. Değerleme günü saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunan pay fiyatı üzerinden ilgili değerleme gününü takip eden iş gününde ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde her haftanın son iş günü olarak belirlenen değerleme gününde üç iş günü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde gerçekleştirilir. Değerleme gününden 3 iş günü öncesi saat 17:00?den sonra iletilen talimatlar ise, değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonra gerçekleşecek değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263114BIST