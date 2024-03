***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu T.İşbankasıISIN Kodu TRYAZIM01331Değerleme Kuruluşları RSM TURKEY KURUMSAL DANIŞMANLIK A.ŞPortföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.ŞFonun Süresi 10 YILFonun Yatırım Stratejisi Fon ağırlıklı olarak DLT Turizm ve Ticaret AŞ. (TatilSepeti.com) ve girişim şirketi niteliğindeki iştiraklerine yatırım yapacak olup, ayrıca yatırım komitesi tarafından uygun görülen ve girişim şirketi niteliğini haiz olan, turizm alanında faaliyet gösteren şirketler öncelikli olmak üzere halka açık olmayan, büyüme ve katma değer üretme potansiyeline sahip, operasyonel, üretim ya da satış performansının geliştirilmesi suretiyle yüksek getiri beklentisi olan, verilecek finansal ve/veya kurumsal destekle faaliyet amaçlarını gerçekleştirebilecek şirketlere yatırım yapmayı ve ileri aşamalarında satış, birleşme, halka arz gibi yöntemlerle yatırımı neticelendirmeyi hedeflemektedir.Fon girişim şirketleri aracılığı ile yatırım yaptığı sektörlerde ürün geliştirme, know-how kazanımı, potansiyel yeteneklerin ve girişimcilerin desteklenmesi süreçlerine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Fon, ana yatırım stratejisi olan ve yukarıda belirtilen şirketler dışında da yatırım fırsatı olarak gördüğü farklı sektörlerde faaliyet gösteren ya da fikir aşamasından tohum aşamasına geçme aşamasında olan, tohum yatırımına ihtiyaç duyan ya da tohumdan ileri aşamaya geçmiş seri yatırımına ihtiyaç duyan girişimlere ve Tebliğ kapsamında girişim yatırımı olarak değerlendirilen diğer her türlü girişim şirketlerine de yatırım yapabilir.Girişim şirketlerinin Türkiye'de kurulu veya kurulacak olmaları veya yatırım yapıldığı tarih itibarıyla yurt dışında kurulu olmakla birlikte son yıllık finansal tablolarına göre varlıklarının en az %80'inin Türkiye'de kurulu bağlı ortaklık ya da iştiraklerden oluşması gerekir.Fon, bu şirketlere, borçlanma araçlarına yatırım, sermaye yatırımı, borç ve sermaye finansman karması şeklinde yapılandırılmış finansman yatırım yöntemleri ile Tebliğ'de uygun görülen diğer her türlü yöntem ile yatırım yapabilecektir.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerKatılma payı alım/satımına esas teşkil edecek Fon birim pay fiyatı kaynak taahhüdü ödemelerinin ve iştirak payı karşılığı verilen katılma payı alım talimatlarının gerçekleştirileceği tarihlerde ve her durumda yılda asgari 1 (bir) defa hesaplanır ve açıklanır. Katılma payı alım satımına esas teşkil edecek fiyatın hesaplanacağı ve açıklanacağı tarihler Kurucu tarafından belirlenir ve gerek bu tarihler gerekse de bu tarihlerde hesaplanan Fon birim pay fiyatı ve yatırımcılara elektronik posta ile bildirilir ve Kurucunun resmi internet sitesinden (www.azimutportfoy.com) duyurulur. AZİMUT PORTFÖY 1Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,001151 0,42Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMehmet Emin MUTLU 19.03.2024 8 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar LisansıFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMurat SALAR 08.11.2023 2016 – Devam: Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2015 – 2016: Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2011 – 2015: Azimut Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar LisansıGiorgio MEDDA 08.11.2023 2012 Devam: Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. İcra Kurulu BaşkanıBahar TUZLA AKIN 08.11.2023 2016 – Devam: Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma Bölüm Yöneticisi 2008 – 2013: İş Faktoring A.Ş. Müdür, Genel Müdür Yard. 2006 - 2008: Garanti Faktoring A.Ş., Müdür Yrd. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar LisansıFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAbdullah Selim KUNT 08.11.2023 zimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam 26 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaBüyükdere Cad. Kempinski Residences No:127 Astoria B Kule K:9 Esentepe-Şişli 34394 İSTANBUL 0212 244 62 00 0212 244 54 67 info@azimutportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaYasemin Kadayıfcı Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü 0212 244 62 00 ykadayifci@azimutportfoy.comMuhammed Kıraç Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yönetmeni 0212 244 62 00 muhammedk@azimutportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264361BIST