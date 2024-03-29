***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.03.2024 17:23
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu T.İşbankası
ISIN Kodu TRYAZIM01331
Değerleme Kuruluşları RSM TURKEY KURUMSAL DANIŞMANLIK A.Ş
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Fonun Süresi 10 YIL
Fonun Yatırım Stratejisi Fon ağırlıklı olarak DLT Turizm ve Ticaret AŞ. (TatilSepeti.com) ve girişim şirketi niteliğindeki iştiraklerine yatırım yapacak olup, ayrıca yatırım komitesi tarafından uygun görülen ve girişim şirketi niteliğini haiz olan, turizm alanında faaliyet gösteren şirketler öncelikli olmak üzere halka açık olmayan, büyüme ve katma değer üretme potansiyeline sahip, operasyonel, üretim ya da satış performansının geliştirilmesi suretiyle yüksek getiri beklentisi olan, verilecek finansal ve/veya kurumsal destekle faaliyet amaçlarını gerçekleştirebilecek şirketlere yatırım yapmayı ve ileri aşamalarında satış, birleşme, halka arz gibi yöntemlerle yatırımı neticelendirmeyi hedeflemektedir.
Fon girişim şirketleri aracılığı ile yatırım yaptığı sektörlerde ürün geliştirme, know-how kazanımı, potansiyel yeteneklerin ve girişimcilerin desteklenmesi süreçlerine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Fon, ana yatırım stratejisi olan ve yukarıda belirtilen şirketler dışında da yatırım fırsatı olarak gördüğü farklı sektörlerde faaliyet gösteren ya da fikir aşamasından tohum aşamasına geçme aşamasında olan, tohum yatırımına ihtiyaç duyan ya da tohumdan ileri aşamaya geçmiş seri yatırımına ihtiyaç duyan girişimlere ve Tebliğ kapsamında girişim yatırımı olarak değerlendirilen diğer her türlü girişim şirketlerine de yatırım yapabilir.
Girişim şirketlerinin Türkiye'de kurulu veya kurulacak olmaları veya yatırım yapıldığı tarih itibarıyla yurt dışında kurulu olmakla birlikte son yıllık finansal tablolarına göre varlıklarının en az %80'inin Türkiye'de kurulu bağlı ortaklık ya da iştiraklerden oluşması gerekir.
Fon, bu şirketlere, borçlanma araçlarına yatırım, sermaye yatırımı, borç ve sermaye finansman karması şeklinde yapılandırılmış finansman yatırım yöntemleri ile Tebliğ'de uygun görülen diğer her türlü yöntem ile yatırım yapabilecektir.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Katılma payı alım/satımına esas teşkil edecek Fon birim pay fiyatı kaynak taahhüdü ödemelerinin ve iştirak payı karşılığı verilen katılma payı alım talimatlarının gerçekleştirileceği tarihlerde ve her durumda yılda asgari 1 (bir) defa hesaplanır ve açıklanır. Katılma payı alım satımına esas teşkil edecek fiyatın hesaplanacağı ve açıklanacağı tarihler Kurucu tarafından belirlenir ve gerek bu tarihler gerekse de bu tarihlerde hesaplanan Fon birim pay fiyatı ve yatırımcılara elektronik posta ile bildirilir ve Kurucunun resmi internet sitesinden (www.azimutportfoy.com) duyurulur. AZİMUT PORTFÖY 1
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,001151 0,42
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Emin MUTLU 19.03.2024 8 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Murat SALAR 08.11.2023 2016 – Devam: Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2015 – 2016: Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2011 – 2015: Azimut Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Giorgio MEDDA 08.11.2023 2012 Devam: Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. İcra Kurulu Başkanı
Bahar TUZLA AKIN 08.11.2023 2016 – Devam: Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma Bölüm Yöneticisi 2008 – 2013: İş Faktoring A.Ş. Müdür, Genel Müdür Yard. 2006 - 2008: Garanti Faktoring A.Ş., Müdür Yrd. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Abdullah Selim KUNT 08.11.2023 zimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam 26 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Büyükdere Cad. Kempinski Residences No:127 Astoria B Kule K:9 Esentepe-Şişli 34394 İSTANBUL 0212 244 62 00 0212 244 54 67 info@azimutportfoy.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Yasemin Kadayıfcı Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü 0212 244 62 00 ykadayifci@azimutportfoy.com
Muhammed Kıraç Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yönetmeni 0212 244 62 00 muhammedk@azimutportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264361
BIST