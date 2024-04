***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü FON SEPETİ FONISIN Kodu TRYAZIM01349Fonun Süresi SüresizdirFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi17.04.2024Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıAZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerALIM :Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının (hepsinin) açık olduğu günlerde TSİ 13:30?a kadar TEFAS,"Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. -Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Turkish Bank A.Ş.-Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Ak Portföy Yönetimi A.Ş.-Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Neo Portföy Yönetimi A.Ş.-Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.-ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş" 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Azimut Portföy Para Piyasası (TL) Fonu aracılığıyla nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır. TEFAS?ta gerçekleşecek işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır. TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına % 20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından %20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS?ta eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir.SATIM: Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının (hepsinin) açık olduğu günlerde TSİ 13:30?a kadar TEFAS,"Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. -Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Turkish Bank A.Ş.-Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Ak Portföy Yönetimi A.Ş.-Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Neo Portföy Yönetimi A.Ş.-Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.-ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş" 1 Fon?da oluşan kar, Fon?un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon?a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerPortföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık payı endeksi, kıymetli madenler, özel sektör ve kamu borçlanma araçları ile finansal endekslere dayalı türev araçlar (VİOP kontratları), varant, sertifikalar ve herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler, borsa nezdinde dâhil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber?in ?Fon Türlerine İlişkin Kontrol? başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği?nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ?de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon portföy sınırlamaları itibariyle Tebliğ?in 6. maddesi çerçevesinde ?Fon Sepeti Fonu? statüsündedir. Fon portföyüne alınacak varlıklar Kurul düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon?un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak teknoloji temasına sahip yerli ve yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon?un yatırım amacı, teknoloji şirketlerine yatırım yapan yatırım fonu ve borsa yatırım fonları vasıtasıyla ABD ve Türkiye piyasaları başta olmak üzere, teknoloji sektöründe faaliyet gösteren kurumların kazancına iştirak etmek ve orta/uzun vadede NASDAQ100 Teknoloji Sektörü Endeksi ile BIST Teknoloji Endeksi bileşenlerinden oluşan karşılaştırma ölçütünün üzerinde getiri kaydetmektir. Yatırım yapılacak fonların belirlenmesinde teknoloji sektörü ve biyoteknoloji, finansal teknolojiler, yapay zekâ teknolojileri gibi alt sektörler bazında seçim yapılarak ilgili faaliyet alanının finansal performansını etkin biçimde yansıtacak fonlar tespit edilir. Teknoloji temasına sahip fonların belirlenmesinde fonların unvanlarında teknoloji ifadesinin yer alması, takip ettikleri endeks ve/veya karşılaştırma ölçütü bileşenlerinin asgari %80 oranında teknoloji temasına dayalı olması, izahname ve/veya yatırımcı bilgilendirme dokümanları kapsamında fon yatırım stratejisinin teknoloji temasına odaklı olduğuna dair açık ifadeler bulunması ve Bloomberg veya Reuters gibi veri dağıtım kuruluşlarında ilgili fonlar ile borsa yatırım fonlarının teknoloji fonu olarak sınıflanması gibi hususlar dikkate alınır. Piyasa koşulları doğrultusunda portföy yöneticisi tarafından gerekli görüldüğü taktirde, portföyün azami %20?si, yatırım ve/veya riskten korunma amacıyla doğrudan diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yönlendirilebilir. İlgili kararların verilmesi aşamasında getiri beklentilerinin yanı sıra Fon?un risk iştahı ve portföydeki varlıkların volatilitesi dikkate alınır. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Yabancı yatırım araçları, yabancı yatırım fon katılma payları, yabancı borsa yatırım fonu katılma payları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak her durumda, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye?de kurulan ve unvanında ?Yabancı? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları da (Türkiye?de kurulan ve unvanında ?Döviz? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Fon belirli dönemlerde, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yatırım fonlarına yatırım yaptığından kur riski içermektedir.Portföye dahil edilen yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına ilişkin aşağıdaki kurallar uygulanır a) Tek bir fona veya borsa yatırım fonuna ait katılma paylarının değeri fonun toplam değerinin %20?sini aşamaz. b) Fon portföyünde yer alan serbest fonlara ait katılma paylarının değeri, fon toplam değerinin %10?unu geçemez. c) Diğer fon sepeti fonlarına yatırım yapılamaz. d) Fon portföyüne alınan fon katılma payları veya borsa yatırım fonu katılma paylarının sayısı, yatırım yapılan fonun katılma payı sayısının %25?ini aşamaz. Bu oranın hesaplanmasında katılma paylarının fon portföyüne dahil edildiği tarihteki katılma payı sayısı esas alınır. e) Fon sepeti fonu portföyüne, katılma payı satışına ilişkin izahnamesi Kurulca onaylanan fonların katılma paylarının dahil edilmesi esastır. Yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma payları için söz konusu şart aranmaz. Borsada işlem gören kamu ve/veya özel sektör dış borçlanma araçlarının, borsa dışında yapılacak işlemler ile fon portföyüne dahil edilmesi veya fon portföyünden çıkarılması mümkündür. Fon portföyünde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10?una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin en fazla %10?una kadar yatırım yapılabilir.Borsa dışında işlem yapılması halinde en geç işlem tarihini takip eden işgünü içinde işlemin tutarı, faizi, tarihi, karşı tarafı, karşı tarafın derecelendirme notu ile geri ödeneceği tarih KAP?ta açıklanır ve Kurula bildirilir. Fon, Kurul düzenlemeleri uyarınca yapılacak bir sözleşme çerçevesinde portföyündeki sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin en fazla %50?si tutarındaki sermaye piyasası araçlarını ödünç verilebilir. Fon portföyünden ödünç verme işlemi için ödünç verilen sermaye piyasası araçlarının en az %100?ü karşılığında Kurulun ilgili düzenlemelerinde özkaynak olarak kabul edilen varlıklar fon adına Takasbank?ta bloke edilir. Fonun taraf olduğu sermaye piyasası aracı ödünç verme sözleşmelerine, sözleşmenin fon lehine tek taraflı olarak feshedilebileceğine ilişkin bir hükmün konulması zorunludur.Fon, kurul düzenlemeleri uyarınca yapılacak bir sözleşme çerçevesinde portföyündeki kıymetli madenlerin piyasa değerinin en fazla %75?i tutarındaki kıymetli madenleri Türkiye?de kurulu borsalarda ödünç verebilir. Ayrıca, piyasada gerçekleşen ödünç işlemleri karşılığında ödünç alacaklarını temsil etmek üzere çıkarılan sertifikalar aynı oranda portföye alınabilir. Kıymetli maden ödünç işlemleri ile kıymetli maden ödünç sertifikası alım ? satım işlemleri ilgili piyasadaki işlem esasları ile teminat sistemi çerçevesinde yapılır.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi 20BIST-KYD Repo Endeksi (Brüt) 15NASDAQ 100 Teknoloji Sektörü Toplam Getiri Endeksi 65Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,007767 2,8350Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMehmet Emin MUTLU 05.04.2024 8 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAbdullah Selim KUNT 29.12.2023 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam 26 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar LisansıEmin Engin ERTAM 29.12.2023 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam, İSTNVEST Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş 2010-2014 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar LisansıKutay ULTAN 29.12.2023 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam 31 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar LisansıEkin ROTA 29.12.2023 Ak Portfoy Yonetimi A.S. uzman yardimcisi Aralik 2017-Ekim 2019, Ak Portfoy Yonetimi A.S. Uzman Ekim 2019-Temmuz 2021, Ak Portfoy Yonetimi A.S. Kidemli Uzman Ekim 2019-Ocak 2022, AZIMUT Portfoy Yonetimi A.S. Portfoy Yonetcisi Yardimcisi Ocak 2022-Ocak 2023, AZIMUT Portfoy Yonetimi A.S. Portfoy Yonetcisi Ocak 2023 - Devam 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaBüyükdere Cad. Kempinski Residences No:127 Astoria B Kule K:9 Esentepe-Şişli 34394 İSTANBUL 0212 244 62 00 0212 244 54 67 info@azimutportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaYasemin Kadayıfcı Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü 0212 244 62 00 ykadayifci@azimutportfoy.comMuhammed Kıraç Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yönetmeni 0212 244 62 00 muhammedk@azimutportfoy.comDiğer HususlarAçıklama FON PORTFÖYÜNÜN SAKLANMASI VE FON MALVARLIĞININ AYRILIĞIFon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.Fon?un malvarlığı Kurucu?nun ve Portföy Saklayıcısı?nın malvarlığından ayrıdır. Fon?un malvarlığı, fon hesabına olması şartıyla kredi almak, türev araç işlemleri veya fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucunun ve Portföy Saklayıcısının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.FON'UN SONA ERMESİ VE FON VARLIĞININ TASFİYESİFon, Tebliğ?in 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber?in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271853BIST