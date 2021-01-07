***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.01.2021 16:44
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,93
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,93
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
2459221,21
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 71,13
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 89,51
- Kurucu (%)
% 79,47
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 20,53
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 3,28
c) Saklama Ücreti (%)
% 5
d) Diğer Giderler (%)
% 1,93
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897803
BIST
18:001.522
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 16,44
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.523
En Düşük
1.506
18:007,3518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0459
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3542
En Düşük
7,2382
18:009,0194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0108
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,8939
18:00452,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,95
|Açılış
|: 452,79
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
453,40
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler18:00
|CMBTN
|346,60
|36.197.553
|% 10,00
|
|MRSHL
|332,20
|16.915.991
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,59
|10.802.077
|% 10,00
|
|JANTS
|485,40
|124.416.113
|% 9,99
|
|BRYAT
|520,80
|12.286.714
|% 9,99
|
|NIBAS
|44,56
|29.054.874
|% -9,98
|
|OLMIP
|8,75
|5.183.369
|% -9,98
|
|SNKRN
|31,44
|8.138.459
|% -9,97
|
|OYAYO
|8,44
|109.228.993
|% -8,66
|
|ORMA
|17,21
|1.842.618
|% -8,55
|
|EKGYO
|2,60
|3.622.874.690
|% 9,70
|
|GARAN
|10,52
|1.703.918.328
|% 1,06
|
|GUBRF
|72,45
|1.541.684.144
|% 4,62
|
|ASELS
|18,95
|1.263.489.868
|% 1,39
|
|AKBNK
|7,53
|1.130.171.434
|% 2,31
|
|EKGYO
|2,60
|3.622.874.690
|% 9,70
|
|TSKB
|1,87
|807.289.467
|% 3,89
|
|IHLGM
|1,42
|591.562.706
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,56
|572.193.577
|% -0,64
|
|DOHOL
|3,43
|997.393.796
|% 5,86
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3505
|7,3551
|% 0,67
|
|Euro
|9,0136
|9,0228
|% 0,16
|
|Sterlin
|9,9371
|9,9869
|% 0,22
|
|Frank
|8,2715
|8,3214
|% -0,14
|
|Riyal
|1,9519
|1,9617
|% 0,51
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|-4,00
|
|Altın Gr.
|451
|451
|0,49
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-36,00
|
|Tam
|2.981
|3.057
|-36,32
|
|Yarım
|1.441
|1.479
|-17,57
|
|Çeyrek
|723
|739
|-8,78
|
|Gümüş.Ons
|27,02
|27,05
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,02
|
|B. Petrol
|54,32
|54,32
|0,02
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 49 artarak (% 1.12 ) 1, 676
-
17:57XU100
Endeks 1, 520 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 31, 391.00 milyon TL de
-
17:57TEKTU
Yüzde 5.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 116, 066, 959 adet işlem
-
17:55OTKAR
Yüzde 9.98 oranında artışla 430.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 790, 377 adet işlem
-
17:53KRTEK
Yüzde 5.03 oranında artışla 7.94 lira fiyatla işlem gören hissede 938, 946 adet işlem