***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.07.2021 13:23
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/07/2021
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 438
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,7
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,7
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
12927334,65
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 71,49
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 7.264
- Kurucu (%)
% 98,41
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 1,59
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 11,72
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,41
d) Diğer Giderler (%)
% 12,23
Açıklamalar
2021-2.DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE DAĞILIMI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946884
BIST
13:591.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,26
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.391
13:598,6735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0091
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6785
En Düşük
8,6270
13:5910,2748
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0181
|Açılış
|: 10,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2472
13:59503,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,43
|Açılış
|: 503,70
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
504,54
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler13:59
|GWIND
|3,74
|135.845.456
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|18.877.358
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|18.912.240
|% 10,00
|
|TKURU
|239,10
|7.909.796
|% 9,98
|
|EUKYO
|7,92
|6.079.939
|% 9,96
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|NIBAS
|12,10
|5.909.114
|% -6,85
|
|GARAN
|8,70
|865.161.670
|% 0,69
|
|THYAO
|14,09
|417.969.883
|% -0,21
|
|KOZAL
|111,00
|316.952.782
|% -0,36
|
|EREGL
|18,28
|304.548.507
|% 0,33
|
|AKBNK
|5,46
|300.752.621
|% 0,37
|
|GARAN
|8,70
|865.161.670
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,24
|208.531.966
|% 0,45
|
|ODAS
|1,92
|129.345.690
|% 1,05
|
|PEKGY
|1,32
|84.487.221
|% 2,33
|
|AKBNK
|5,46
|300.752.621
|% 0,37
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6700
|8,6735
|% 0,11
|
|Euro
|10,2697
|10,2748
|% -0,18
|
|Sterlin
|11,9656
|12,0256
|% 0,01
|
|Frank
|9,3540
|9,4103
|% -0,05
|
|Riyal
|2,3038
|2,3153
|% -0,01
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|16,28
|
|Altın Gr.
|504
|504
|4,37
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.381
|29,00
|
|Tam
|3.313
|3.397
|25,49
|
|Yarım
|1.601
|1.643
|12,33
|
|Çeyrek
|803
|822
|6,17
|
|Gümüş.Ons
|26,58
|26,64
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|0,04
|
|B. Petrol
|77,35
|77,35
|0,19
|