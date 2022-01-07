***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.01.2022 14:50
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,39
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,39
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
31103715
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 74,08
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 79,77
- Kurucu (%)
% 92,86
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 7,14
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 16,44
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,67
d) Diğer Giderler (%)
% 1,12
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989877
BIST
14:372.001
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -6,35
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
1.994
14:3713,8709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0290
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9039
En Düşük
13,7400
14:3715,6864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0418
|Açılış
|: 15,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7087
En Düşük
15,5317
14:37797,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 3,58
|Açılış
|: 797,17
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler14:37
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|LIDFA
|4,76
|30.218.716
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|670.749
|% 9,84
|
|SODSN
|33,46
|525.889
|% 9,49
|
|KRDMB
|9,14
|42.611.224
|% 9,07
|
|SEYKM
|9,27
|130.912.891
|% -10,00
|
|DOBUR
|92,80
|11.989.036
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|62.857.274
|% -9,98
|
|IHEVA
|1,00
|22.840.731
|% -5,66
|
|AYES
|23,54
|143.596
|% -4,70
|
|GARAN
|11,69
|2.929.526.734
|% 1,83
|
|EREGL
|30,66
|2.394.107.778
|% 1,52
|
|KRDMD
|11,19
|1.662.968.594
|% 5,67
|
|THYAO
|24,40
|1.656.593.735
|% -1,85
|
|SISE
|14,74
|1.038.292.791
|% -0,74
|
|YKBNK
|3,60
|967.170.234
|% 3,15
|
|GARAN
|11,69
|2.929.526.734
|% 1,83
|
|KRDMD
|11,19
|1.662.968.594
|% 5,67
|
|TSKB
|1,55
|212.634.153
|% 2,65
|
|EKGYO
|2,30
|308.519.882
|% 1,77
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8504
|13,8709
|% 0,21
|
|Euro
|15,6641
|15,6864
|% 0,27
|
|Sterlin
|18,7005
|18,7943
|% 0,46
|
|Frank
|14,9671
|15,0572
|% 0,37
|
|Riyal
|3,6787
|3,6972
|% 0,37
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|3,20
|
|Altın Gr.
|797
|797
|3,69
|
|Cumhuriyet
|5.296
|5.376
|40,00
|
|Tam
|5.275
|5.412
|45,79
|
|Yarım
|2.550
|2.618
|22,15
|
|Çeyrek
|1.279
|1.309
|11,07
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,16
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,86
|0,01
|
|B. Petrol
|82,73
|82,73
|0,74
|
Seans Raporu
14:37
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14:52XU100
Endeks 1, 999 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 42 altında . İşlem hacmi 20, 905.00 milyon TL de
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14:52IHEVA
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14:51KIMMR
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 648, 305 adet işlem
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14:50AYES
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 23.54 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 947 adet işlem
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14:49ELITE
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 19.84 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 058, 367 adet işlem