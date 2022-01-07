***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.01.2022 14:50
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,3
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,3
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
3276155,44
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 72,06
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 81,87
- Kurucu (%)
% 88,02
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 11,98
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 13,97
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,67
d) Diğer Giderler (%)
% 1,49
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989878
BIST
14:572.013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 5,88
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
1.994
14:5713,8823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0404
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9193
En Düşük
13,7400
14:5715,7027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0581
|Açılış
|: 15,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7440
En Düşük
15,5317
14:57799,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 6,33
|Açılış
|: 799,92
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler14:57
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|LIDFA
|4,76
|30.251.931
|% 9,93
|
|SODSN
|33,46
|525.889
|% 9,49
|
|FLAP
|2,65
|20.892.923
|% 8,16
|
|MMCAS
|3,19
|271.369
|% 8,14
|
|SEYKM
|9,27
|131.846.695
|% -10,00
|
|ELITE
|19,84
|62.913.202
|% -9,98
|
|AYES
|23,54
|143.596
|% -4,70
|
|ORMA
|34,12
|92.950
|% -4,43
|
|IDGYO
|2,02
|1.911.850
|% -3,81
|
|EKGYO
|2,31
|345.005.920
|% 2,21
|
|KOZAL
|123,80
|328.429.299
|% -0,88
|
|BASGZ
|13,33
|225.727.354
|% 1,52
|
|SEYKM
|9,27
|131.846.695
|% -10,00
|
|PGSUS
|100,10
|111.865.507
|% -1,86
|
|EKGYO
|2,31
|345.005.920
|% 2,21
|
|ODAS
|1,38
|83.868.877
|% 0,73
|
|ADESE
|0,80
|32.892.945
|% 1,27
|
|CEMAS
|1,16
|22.340.702
|% 0,00
|
|BASGZ
|13,33
|225.727.354
|% 1,52
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8650
|13,8823
|% 0,29
|
|Euro
|15,6666
|15,7027
|% 0,37
|
|Sterlin
|18,7303
|18,8242
|% 0,62
|
|Frank
|14,9766
|15,0668
|% 0,43
|
|Riyal
|3,6818
|3,7002
|% 0,46
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|5,08
|
|Altın Gr.
|797
|797
|3,69
|
|Cumhuriyet
|5.296
|5.376
|40,00
|
|Tam
|5.272
|5.406
|38,91
|
|Yarım
|2.548
|2.615
|18,83
|
|Çeyrek
|1.278
|1.307
|9,41
|
|Gümüş.Ons
|22,17
|22,22
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,86
|0,01
|
|B. Petrol
|82,60
|82,60
|0,61
|
Seans Raporu
14:57
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15:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 24 artarak (% 0.51 ) 2, 231
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15:12XU100
Endeks 2, 013 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 28 üstünde . İşlem hacmi 22, 270.00 milyon TL de
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15:12QNBFL
Yüzde 5.45 oranında artışla 82.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 165 adet işlem
-
15:11HUBVC
Yüzde 5.86 oranında artışla 10.66 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 954, 598 adet işlem
-
15:10KRDMA
Yüzde 7.72 oranında artışla 9.07 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 816, 101 adet işlem