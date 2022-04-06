***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.04.2022 14:22
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,55
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,48
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,48
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1356330,83
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 66,3
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 88,27
- Kurucu (%)
% 75,11
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 24,89
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,81
c) Saklama Ücreti (%)
% 8,06
d) Diğer Giderler (%)
% 0,48
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016437
BIST
16:012.324
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -2,13
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.317
16:0114,7503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0373
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7503
En Düşük
14,7016
16:0116,1242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0685
|Açılış
|: 16,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1339
En Düşük
16,0198
16:01912,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,02
|Açılış
|: 912,97
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler16:01
|KONKA
|15,09
|143.753.990
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|57.948.753
|% 9,97
|
|ARMDA
|94,45
|12.823.746
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.530.338
|% 9,95
|
|PAGYO
|11,27
|3.583.303
|% 9,95
|
|BOBET
|4,59
|97.181.353
|% -10,00
|
|LIDER
|17,20
|223.229.194
|% -7,77
|
|GZNMI
|43,36
|19.185.265
|% -6,55
|
|DZGYO
|2,38
|23.369.218
|% -6,30
|
|ISBTR
|52.000,00
|52.000
|% -5,45
|
|THYAO
|34,82
|3.136.272.467
|% 0,93
|
|PETKM
|9,98
|1.976.601.180
|% 2,36
|
|ASELS
|25,72
|1.601.904.430
|% -1,15
|
|GARAN
|12,45
|1.357.174.679
|% -0,32
|
|SISE
|16,38
|1.267.198.945
|% -0,97
|
|ODAS
|2,04
|1.010.407.360
|% 6,81
|
|EKGYO
|2,57
|681.328.617
|% -0,77
|
|PETKM
|9,98
|1.976.601.180
|% 2,36
|
|YKBNK
|4,17
|803.393.108
|% -0,95
|
|KARSN
|5,76
|955.531.422
|% 1,77
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7405
|14,7503
|% 0,25
|
|Euro
|16,1137
|16,1242
|% 0,43
|
|Sterlin
|19,2428
|19,3394
|% 0,24
|
|Frank
|15,7387
|15,8335
|% -0,28
|
|Riyal
|3,9188
|3,9384
|% 0,10
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|1,90
|
|Altın Gr.
|912
|913
|1,69
|
|Cumhuriyet
|6.053
|6.145
|-36,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-36,25
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-17,53
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-8,77
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,31
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,82
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Seans Raporu
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