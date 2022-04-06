***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.04.2022 14:22
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,41
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,13
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,13
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
57398,23
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 6,48
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 50,51
- Kurucu (%)
% 12,83
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 87,17
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 23,26
c) Saklama Ücreti (%)
% 19,39
d) Diğer Giderler (%)
% 0,13
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016440
BIST
14:112.328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,81
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.323
14:1114,7446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0316
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7470
En Düşük
14,7016
14:1116,0930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0373
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1142
En Düşük
16,0198
14:11911,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,32
|Açılış
|: 911,27
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler14:11
|KONKA
|15,09
|140.110.495
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|56.688.484
|% 9,97
|
|PAGYO
|11,27
|3.497.932
|% 9,95
|
|ARMDA
|94,45
|12.111.027
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.521.888
|% 9,95
|
|BOBET
|4,79
|61.074.843
|% -6,08
|
|ISBTR
|52.000,00
|52.000
|% -5,45
|
|LIDER
|17,77
|173.176.092
|% -4,72
|
|CEOEM
|11,33
|35.632.599
|% -4,63
|
|NTHOL
|10,70
|47.887.683
|% -4,29
|
|THYAO
|34,84
|2.298.318.906
|% 0,99
|
|PETKM
|9,98
|1.621.342.669
|% 2,36
|
|ASELS
|25,68
|1.423.114.168
|% -1,31
|
|GARAN
|12,44
|1.154.444.388
|% -0,40
|
|TUPRS
|241,80
|1.066.457.722
|% 0,33
|
|ODAS
|2,01
|749.447.227
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,57
|589.330.581
|% -0,77
|
|PETKM
|9,98
|1.621.342.669
|% 2,36
|
|YKBNK
|4,19
|541.497.807
|% -0,48
|
|AKBNK
|7,72
|788.993.411
|% 0,52
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7343
|14,7446
|% 0,21
|
|Euro
|16,0848
|16,0930
|% 0,23
|
|Sterlin
|19,2220
|19,3184
|% 0,14
|
|Frank
|15,7297
|15,8244
|% -0,34
|
|Riyal
|3,9188
|3,9384
|% 0,10
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|-4,43
|
|Altın Gr.
|912
|912
|1,11
|
|Cumhuriyet
|6.051
|6.143
|-38,00
|
|Tam
|6.019
|6.169
|-44,27
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|-21,41
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|-10,71
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,21
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,46
|
Seans Raporu
14:11
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14:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 37 kaybederek (% -0.09 ) 2, 588
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14:26ALGYO
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