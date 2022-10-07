***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.10.2022 11:22
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,74
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,6
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,6
Varsa İade Tutarı (TL)
55609,83
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
55609,83
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
30418429,27
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 73,92
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 78,2
- Kurucu (%)
% 94,54
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 5,46
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 18,44
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,62
d) Diğer Giderler (%)
% 0,74
Açıklamalar
2022-3.DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE DAĞILIMI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068757
BIST
15:453.581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 26,69
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.549
15:4518,5919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 18,6280
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
15:4518,1263
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0614
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
15:451.016,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -6,10
|Açılış
|: 1.016,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.016,84
BIST En Aktif Hisseler15:45
|KRONT
|53,65
|60.604.265
|% 9,98
|
|ORGE
|16,87
|48.860.720
|% 9,97
|
|CEMTS
|38,20
|207.958.199
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.399.343.696
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|29.877.886
|% 9,92
|
|INFO
|8,69
|129.927.772
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.873.152
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|ROYAL
|5,00
|351.888
|% -5,30
|
|THYAO
|84,65
|3.832.452.369
|% -0,06
|
|SASA
|87,90
|3.341.508.677
|% 3,17
|
|SISE
|29,68
|2.431.379.179
|% 0,75
|
|ASELS
|31,88
|2.259.985.219
|% 1,40
|
|HEKTS
|69,20
|1.399.343.696
|% 9,93
|
|EKGYO
|4,30
|1.077.021.384
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,17
|1.139.445.664
|% 0,37
|
|ODAS
|7,53
|892.640.080
|% 3,58
|
|AKBNK
|12,96
|1.312.939.821
|% 0,47
|
|PETKM
|14,46
|1.316.328.754
|% 1,05
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5859
|18,5919
|% 0,04
|
|Euro
|18,1225
|18,1263
|% -0,34
|
|Sterlin
|20,6233
|20,7267
|% -0,21
|
|Frank
|18,6167
|18,7289
|% -0,33
|
|Riyal
|4,9273
|4,9521
|% -0,00
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-7,87
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-1,48
|
|Cumhuriyet
|6.816
|6.919
|-20,00
|
|Tam
|6.846
|6.904
|-27,00
|
|Yarım
|3.336
|3.375
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.687
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,39
|20,42
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|12,35
|12,37
|0,02
|
|B. Petrol
|95,77
|95,77
|1,35
|
Seans Raporu
15:45
daha fazla
-
16:00HKTM
Yüzde 8.11 oranında artışla 58.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 314, 521 adet işlem
-
15:59HURGZ
Yüzde 7.44 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 004, 393 adet işlem
-
15:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, KOZAA, GUBRF
-
15:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 89 artarak (% 0.76 ) 3, 188
-
15:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEKTS, ACSEL, CEMTS, KRONT, ORGE