***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.10.2022 11:22
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,29
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,39
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,39
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
24160410,74
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 77,77
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 78,73
- Kurucu (%)
% 98,79
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 1,21
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 7,51
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,9
d) Diğer Giderler (%)
% 9,86
Açıklamalar
2022-3.DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE DAĞILIMI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068759
BIST
15:483.573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 18,78
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.549
15:4818,5933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 18,6280
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
15:4818,1353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0524
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
15:481.014,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -8,14
|Açılış
|: 1.014,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.014,80
BIST En Aktif Hisseler15:48
|KRONT
|53,65
|60.604.265
|% 9,98
|
|ORGE
|16,87
|48.860.720
|% 9,97
|
|CEMTS
|38,20
|208.006.140
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.399.403.347
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|29.909.611
|% 9,92
|
|INFO
|8,69
|129.950.861
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.873.152
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|ROYAL
|5,00
|351.888
|% -5,30
|
|THYAO
|84,70
|3.864.221.863
|% 0,00
|
|SASA
|88,15
|3.362.599.012
|% 3,46
|
|SISE
|29,72
|2.448.712.849
|% 0,88
|
|ASELS
|31,92
|2.274.698.409
|% 1,53
|
|EREGL
|30,38
|1.402.807.176
|% 0,20
|
|EKGYO
|4,29
|1.077.200.482
|% -0,23
|
|YKBNK
|8,17
|1.153.204.620
|% 0,37
|
|ODAS
|7,51
|896.515.109
|% 3,30
|
|AKBNK
|12,93
|1.328.403.227
|% 0,23
|
|ISCTR
|8,35
|761.148.632
|% 0,00
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5849
|18,5933
|% 0,05
|
|Euro
|18,1282
|18,1353
|% -0,29
|
|Sterlin
|20,6472
|20,7507
|% -0,09
|
|Frank
|18,6175
|18,7297
|% -0,33
|
|Riyal
|4,9292
|4,9539
|% 0,03
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|-14,32
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|-3,84
|
|Cumhuriyet
|6.816
|6.919
|-20,00
|
|Tam
|6.834
|6.894
|-37,00
|
|Yarım
|3.330
|3.370
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.685
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,31
|20,34
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,23
|-0,12
|
|B. Petrol
|95,43
|95,43
|1,01
|
Seans Raporu
15:48
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16:03XU100
Endeks 3, 577 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 45, 000.00 milyon TL de
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16:03BRYAT
Yüzde 5.19 oranında artışla 623.80 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 140 adet işlem
-
16:02ORGE
Yüzde 7.95 oranında artışla 16.56 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 830, 366 adet işlem
-
16:01KUYAS
Yüzde 7.58 oranında artışla 11.35 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 703, 447 adet işlem
-
16:00HKTM
Yüzde 8.11 oranında artışla 58.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 314, 521 adet işlem