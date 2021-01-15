***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
15.01.2021 11:16
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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YOKTUR
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Azimut PYŞ Dinamik Dağılımlı Serbest Fon
Yeni Unvan
Azimut Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest Fon
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
13/01/2020
Açıklamalar
ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902533
BIST
11:121.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -8,98
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.543
En Düşük
1.532
11:127,4091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0482
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,4097
En Düşük
7,3521
11:128,9851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0168
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
8,9991
En Düşük
8,9346
11:12440,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,75
|Açılış
|: 440,28
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
441,28
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler11:10
|PKENT
|1.076,90
|1.949.443
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|520.291
|% 10,00
|
|BURVA
|54,60
|5.719.931
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|2.343.919
|% 9,99
|
|KSTUR
|208,20
|773.047
|% 9,98
|
|CASA
|121,50
|130.127
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|95.488
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|7.218.161
|% -9,98
|
|INTEM
|44,54
|819.714
|% -9,98
|
|UZERB
|78,10
|646.590
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,48
|731.628.238
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,49
|655.858.755
|% -3,86
|
|SISE
|7,90
|579.204.006
|% 2,20
|
|KRDMD
|6,58
|570.756.475
|% 2,65
|
|GARAN
|10,13
|335.826.392
|% -1,75
|
|EKGYO
|2,48
|731.628.238
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,49
|655.858.755
|% -3,86
|
|SKBNK
|1,63
|192.264.438
|% -0,61
|
|KRDMD
|6,58
|570.756.475
|% 2,65
|
|IHLGM
|1,38
|116.748.920
|% 0,73
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4002
|7,4034
|% 0,58
|
|Euro
|8,9726
|8,9771
|% 0,10
|
|Sterlin
|10,0759
|10,1265
|% 0,25
|
|Frank
|8,2944
|8,3444
|% 0,35
|
|Riyal
|1,9655
|1,9753
|% 0,45
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|4,68
|
|Altın Gr.
|440
|440
|2,81
|
|Cumhuriyet
|2.909
|2.953
|-41,00
|
|Tam
|2.895
|2.968
|-39,78
|
|Yarım
|1.399
|1.436
|-19,24
|
|Çeyrek
|702
|718
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,41
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,04
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,73
|55,73
|-0,69
|
Seans Raporu
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