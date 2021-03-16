***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
16.03.2021 10:15
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Azimut PYŞ Kira Sertifikaları(Sukuk )Katılım Fonu
Yeni Unvan
Azimut Portföy Kira Sertifikaları(Sukuk )Katılım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
04/03/2021
Açıklamalar
Ünvan Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918385
BIST
10:181.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,05
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.565
En Düşük
1.560
10:187,5333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 7,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,5496
En Düşük
7,5139
10:188,9849
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0034
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0136
En Düşük
8,9627
10:18417,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,61
|Açılış
|: 417,92
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
417,34
BIST En Aktif Hisseler10:18
|TRILC
|21,42
|31.065.062
|% 9,96
|
|VAKKO
|17,22
|7.013.258
|% 9,96
|
|BRMEN
|2,87
|335.187
|% 9,96
|
|IDEAS
|68,65
|2.418.196
|% 9,93
|
|SANKO
|14,50
|28.746.085
|% 9,77
|
|FENER
|29,30
|158.374.385
|% -7,10
|
|GRNYO
|3,46
|4.330.260
|% -4,95
|
|MMCAS
|5,70
|38.954
|% -4,84
|
|ECZYT
|57,50
|4.120.586
|% -4,09
|
|AYCES
|77,00
|154.475
|% -3,14
|
|SISE
|7,78
|169.148.704
|% -0,13
|
|GOZDE
|9,09
|168.523.079
|% -0,55
|
|FENER
|29,30
|158.374.385
|% -7,10
|
|LOGO
|174,00
|147.842.677
|% 7,34
|
|OTKAR
|450,40
|138.079.737
|% 3,30
|
|SISE
|7,78
|169.148.704
|% -0,13
|
|GOZDE
|9,09
|168.523.079
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,71
|43.699.049
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,23
|35.781.283
|% 0,00
|
|BJKAS
|5,27
|78.455.180
|% 4,56
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5306
|7,5333
|% 0,01
|
|Euro
|8,9781
|8,9849
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,3764
|10,4284
|% -0,64
|
|Frank
|8,0775
|8,1262
|% -0,17
|
|Riyal
|1,9991
|2,0091
|% -0,18
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|-3,31
|
|Altın Gr.
|418
|418
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|2.798
|2.841
|5,00
|
|Tam
|2.785
|2.857
|6,32
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|3,06
|
|Çeyrek
|675
|691
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,11
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,06
|
|B. Petrol
|68,12
|68,12
|-0,76
|
Seans Raporu
10:18
daha fazla
-
10:31BJKAS
Yüzde 4.37 oranında artışla 5.26 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 268, 197 adet işlem
-
10:30SANKO
Yüzde 9.39 oranında artışla 14.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 905, 873 adet işlem
-
10:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, TUPRS, MGROS
-
10:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, THYAO, TAVHL
-
10:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 71 artarak (% 0.20 ) 1, 359