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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği

18.06.2021 11:32



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )

Türkçe
Fon Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
Azimut PYŞ BKS Serbest (Döviz) Özel Fon
Yeni Unvan
Azimut Portföy Fırat Serbest (Döviz) Özel Fon
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
18/06/2021
Açıklamalar

   Kurucusu  olduğumuz     Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı   Azimut PYŞ BKS Serbest (Döviz) Özel Fonu'nun (Fon) unvanının Azimut Portföy Fırat Serbest (Döviz) Özel Fon olarak değiştirilmesi de dahil olmak üzere Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılacak değişikliklere izin verilmesi talebiyle  Sermaye Piyasası Kurulu'na  yaptığımız  başvuru   Kurulca  uygun  bulunmuş ve  02.06.2021   tarih  ve  E-12233903-305.04-6772   sayılı yazısı ile tarafımıza  kurucu sıfatıyla  izin verilmiştir .
 Değişikliklerin    yürürlüğe    giriş    tarihi    4 Haziran   2021 dir.
Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943003


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