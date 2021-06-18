***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiEski UnvanAzimut PYŞ BKS Serbest (Döviz) Özel FonYeni UnvanAzimut Portföy Fırat Serbest (Döviz) Özel FonUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi18/06/2021AçıklamalarKurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Azimut PYŞ BKS Serbest (Döviz) Özel Fonu'nun (Fon) unvanının Azimut Portföy Fırat Serbest (Döviz) Özel Fon olarak değiştirilmesi de dahil olmak üzere Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılacak değişikliklere izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 02.06.2021 tarih ve E-12233903-305.04-6772 sayılı yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 4 Haziran 2021 dir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943003BIST