***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
18.06.2021 11:32
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Azimut PYŞ BKS Serbest (Döviz) Özel Fon
Yeni Unvan
Azimut Portföy Fırat Serbest (Döviz) Özel Fon
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
18/06/2021
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Azimut PYŞ BKS Serbest (Döviz) Özel Fonu'nun (Fon) unvanının Azimut Portföy Fırat Serbest (Döviz) Özel Fon olarak değiştirilmesi de dahil olmak üzere Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılacak değişikliklere izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 02.06.2021 tarih ve E-12233903-305.04-6772 sayılı yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 4 Haziran 2021 dir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943003
BIST
13:501.410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,04
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.405
13:508,6850
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0343
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7269
En Düşük
8,6544
13:5010,3534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0441
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
13:50500,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,54
|Açılış
|: 500,68
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
501,64
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler13:50
|IDGYO
|6,05
|1.235.102
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.092.615
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.806.015
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|19.805.073
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|8.281.123
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|512.183
|% -9,97
|
|KENT
|202,00
|890.301
|% -8,18
|
|MERIT
|19,00
|1.275.259
|% -5,66
|
|VERTU
|22,98
|23.314.600
|% -4,65
|
|THYAO
|14,56
|815.101.365
|% -0,68
|
|GARAN
|8,26
|401.148.204
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,12
|324.724.372
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,98
|293.261.755
|% -2,65
|
|KOZAL
|121,80
|273.573.916
|% -1,38
|
|EKGYO
|2,12
|324.724.372
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,17
|149.559.497
|% 0,00
|
|THYAO
|14,56
|815.101.365
|% -0,68
|
|GARAN
|8,26
|401.148.204
|% 0,85
|
|KRDMD
|6,98
|293.261.755
|% -2,65
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6811
|8,6850
|% -0,39
|
|Euro
|10,3467
|10,3534
|% -0,42
|
|Sterlin
|12,0426
|12,1030
|% -0,53
|
|Frank
|9,4154
|9,4721
|% -0,50
|
|Riyal
|2,3090
|2,3205
|% -0,39
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|18,31
|
|Altın Gr.
|500
|500
|3,28
|
|Cumhuriyet
|3.315
|3.365
|24,00
|
|Tam
|3.297
|3.382
|18,93
|
|Yarım
|1.594
|1.636
|9,16
|
|Çeyrek
|799
|818
|4,57
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,40
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,37
|0,11
|
|B. Petrol
|72,69
|72,69
|-0,41
|