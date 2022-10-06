***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturBildirim İçeriğiEski UnvanAzimut Portföy Çınar Serbest Özel FonYeni UnvanAzimut Portföy Çınar Serbest (TL) Özel FonUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi06/10/2022AçıklamalarKurucusu olduğumuz "Azimut Portföy Çınar Serbest Özel Fon (ATJ)" izahnamesinin tadili ve ünvan değişikliğine izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş 22/08/2022 tarih ve E-12233903-305.04-25266 sayılı yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067945BIST