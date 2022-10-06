***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
06.10.2022 13:26
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Azimut Portföy Çınar Serbest Özel Fon
Yeni Unvan
Azimut Portföy Çınar Serbest (TL) Özel Fon
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
06/10/2022
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz "Azimut Portföy Çınar Serbest Özel Fon (ATJ)" izahnamesinin tadili ve ünvan değişikliğine izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş 22/08/2022 tarih ve E-12233903-305.04-25266 sayılı yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067945
BIST
18:053.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 13,75
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.546
18:0518,5795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0045
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5533
18:0518,1038
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0839
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0618
18:051.012,22
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -10,73
|Açılış
|: 1.012,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEEN
|2.591,80
|327.548.728
|% 10,00
|
|KONYA
|1.490,50
|139.457.789
|% 10,00
|
|CRFSA
|40,30
|144.869.325
|% 9,99
|
|KRONT
|53,65
|79.166.590
|% 9,98
|
|CMBTN
|312,20
|38.285.064
|% 9,97
|
|INFO
|8,69
|132.052.251
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.998.152
|% -9,91
|
|RODRG
|34,50
|7.842.243
|% -7,26
|
|KLRHO
|26,50
|180.965.491
|% -6,69
|
|COSMO
|47,38
|3.206.172
|% -6,18
|
|THYAO
|84,20
|5.822.374.481
|% -0,59
|
|SASA
|87,05
|4.279.595.109
|% 2,17
|
|SISE
|29,76
|4.276.744.868
|% 1,02
|
|ASELS
|31,48
|3.082.959.742
|% 0,13
|
|EKGYO
|4,30
|2.312.367.007
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,30
|2.312.367.007
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,14
|1.834.516.638
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,35
|1.437.870.877
|% 0,00
|
|AKBNK
|12,86
|2.087.481.962
|% -0,31
|
|ODAS
|7,51
|1.137.976.028
|% 3,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5694
|18,5795
|% -0,02
|
|Euro
|18,0787
|18,1038
|% -0,46
|
|Sterlin
|20,5344
|20,6373
|% -0,64
|
|Frank
|18,6000
|18,7121
|% -0,42
|
|Riyal
|4,9256
|4,9503
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.695
|-17,56
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-10,80
|
|Cumhuriyet
|6.772
|6.874
|-65,00
|
|Tam
|6.790
|6.861
|-70,00
|
|Yarım
|3.309
|3.354
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.677
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|20,13
|20,17
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,02
|-0,33
|
|B. Petrol
|98,33
|98,33
|3,91
|
Seans Raporu
18:05
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17:59CRFSA
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17:58
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17:58
KERVT, HKTM, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
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