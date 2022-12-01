***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturBildirim İçeriğiEski UnvanAzimut Portföy 17.0 Serbest FonYeni UnvanAzimut Portföy 17.0 Serbest Özel FonUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi30/11/2022AçıklamalarKurucusu olduğumuz "Azimut Portföy 17.0 Serbest Fon " izahnamesinin tadili ve ünvan değişikliğine izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 22/11/2022 tarih ve E-12233903-305.04-29097 sayılı yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.İlgi onaya istinaden "Azimut Portföy 17.0 Serbest Fon" fonumuzun ünvanı "Azimut Portföy 17.0 Serbest Özel Fon " olarak değiştirilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083494BIST