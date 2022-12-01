***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
01.12.2022 15:00
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Azimut Portföy 17.0 Serbest Fon
Yeni Unvan
Azimut Portföy 17.0 Serbest Özel Fon
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
30/11/2022
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz "Azimut Portföy 17.0 Serbest Fon " izahnamesinin tadili ve ünvan değişikliğine izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 22/11/2022 tarih ve E-12233903-305.04-29097 sayılı yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.
İlgi onaya istinaden "Azimut Portföy 17.0 Serbest Fon" fonumuzun ünvanı "Azimut Portföy 17.0 Serbest Özel Fon " olarak değiştirilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083494
BIST
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|96,00
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|7.188
|33,00
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|Yarım
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|3.515
|17,00
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|Çeyrek
|1.734
|1.757
|9,00
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|Gümüş.Ons
|22,16
|22,19
|-0,02
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|Gümüş Gr.
|13,26
|13,28
|-0,02
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