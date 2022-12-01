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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği

01.12.2022 15:00
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )

Türkçe
Fon Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
Azimut Portföy 17.0 Serbest Fon
Yeni Unvan
Azimut Portföy 17.0 Serbest Özel Fon
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
30/11/2022
Açıklamalar

     Kurucusu  olduğumuz  "Azimut Portföy 17.0  Serbest  Fon "  izahnamesinin  tadili ve ünvan değişikliğine  izin verilmesi   talebi ile  Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve   22/11/2022  tarih  ve  E-12233903-305.04-29097  sayılı yazısı ile tarafımıza  kurucu sıfatıyla  izin verilmiştir.
İlgi onaya istinaden   "Azimut Portföy 17.0  Serbest  Fon"   fonumuzun ünvanı   "Azimut Portföy 17.0  Serbest  Özel Fon "   olarak değiştirilmiştir.
Saygılarımızla.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083494


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