***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
05.01.2023 09:32
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Azimut Porföy İla Serbest Özel Fon
Yeni Unvan
Azimut Portföy İla Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
04/01/2023
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz "Azimut Portföy İla Serbest Özel Fon " izahnamesinin tadili ve ünvan değişikliğine izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 16/12/2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-30317 sayılı yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.
İlgi onaya istinaden "Azimut Portföy İla Serbest Özel Fon" fonumuzun ünvanı "Azimut Portföy İla Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) " olarak değiştirilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093433
BIST
10:505.389
En Yüksek
|Değişim
|: -2,44%
|| -134,64
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.389
10:5018,7609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0185
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7628
En Düşük
18,7265
10:5019,9564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0644
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
20,0382
En Düşük
19,8711
10:501.116,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,45
|Açılış
|: 1.116,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.115,32
BIST En Aktif Hisseler10:48
|EYGYO
|25,18
|131.762.634
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|DOGUB
|10,85
|22.332.564
|% 8,50
|
|KUVVA
|52,00
|376.272
|% 8,33
|
|DYOBY
|31,54
|101.975.430
|% 8,01
|
|ULUSE
|202,50
|22.110.421
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|MARTI
|5,48
|3.990.826
|% -9,87
|
|HURGZ
|5,20
|4.706.640
|% -9,57
|
|ULUFA
|7,52
|10.913.346
|% -9,40
|
|EREGL
|43,50
|3.552.123.079
|% 1,35
|
|THYAO
|145,00
|3.094.957.704
|% 0,35
|
|KRDMD
|19,33
|1.579.078.486
|% -2,32
|
|EKGYO
|9,32
|1.386.090.754
|% -1,06
|
|PETKM
|19,65
|843.581.374
|% -1,75
|
|EKGYO
|9,32
|1.386.090.754
|% -1,06
|
|KRDMD
|19,33
|1.579.078.486
|% -2,32
|
|YKBNK
|11,60
|594.063.063
|% -0,34
|
|PETKM
|19,65
|843.581.374
|% -1,75
|
|SKBNK
|2,98
|113.219.237
|% -1,65
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7506
|18,7578
|% 0,08
|
|Euro
|19,9220
|19,9449
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,4570
|22,5696
|% -0,34
|
|Frank
|20,0853
|20,2063
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9736
|4,9986
|% 0,09
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|-6,88
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.118
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.561
|7.626
|0,00
|
|Yarım
|3.661
|3.728
|0,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.864
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,33
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,67
|78,67
|0,83
|