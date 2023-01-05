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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği

05.01.2023 09:32
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )

Türkçe
Fon Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
Azimut Porföy İla Serbest Özel Fon
Yeni Unvan
Azimut Portföy İla Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
04/01/2023
Açıklamalar

     Kurucusu  olduğumuz  "Azimut Portföy İla Serbest Özel Fon "  izahnamesinin  tadili ve ünvan değişikliğine  izin verilmesi   talebi ile  Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve   16/12/2022  tarih  ve  E-12233903-305.01.01-30317  sayılı yazısı ile tarafımıza  kurucu sıfatıyla  izin verilmiştir.
 
İlgi onaya istinaden   "Azimut Portföy İla Serbest Özel Fon"   fonumuzun ünvanı   "Azimut Portföy İla Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) "   olarak değiştirilmiştir.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093433


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