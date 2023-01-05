***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturBildirim İçeriğiEski UnvanAzimut Porföy İla Serbest Özel FonYeni UnvanAzimut Portföy İla Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi04/01/2023AçıklamalarKurucusu olduğumuz "Azimut Portföy İla Serbest Özel Fon " izahnamesinin tadili ve ünvan değişikliğine izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 16/12/2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-30317 sayılı yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.İlgi onaya istinaden "Azimut Portföy İla Serbest Özel Fon" fonumuzun ünvanı "Azimut Portföy İla Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) " olarak değiştirilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093433BIST